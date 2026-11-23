11-летний мальчик, пострадавший в результате взрыва в Поничала, выписан из клиники
В клинике Ингороква заявляют, что 11-летний мальчик, пострадавший в результате взрыва в Поничала 19 ноября, выписан домой. Решение о выписке было принято после проведения повторных обследований.
В клинике продолжает лечение девочка до 4 лет, пострадавшая в результате взрыва.
Как сообщил сегодня журналистам клинический директор клиники Ингороква Кахабер Челидзе, состояние здоровья мальчика было удовлетворительным. У него была повреждена наружная часть уха.
В результате взрыва газа, произошедшего 19 ноября в жилом многоквартирном доме в Поничала, произошло обрушение здания. В результате происшествия погибли шесть человек, ещё пять пострадавших были доставлены в клиники, двое из них до сих пор остаются в медицинских учреждениях.
При этом состояние мужчины, доставленного в ожоговый центр Университетской клиники имени Хечинашвили, тяжёлое. Он находится на искусственной вентиляции лёгких.
Распоряжением правительства Грузии 22 ноября 2026 года было объявлено днём траура.
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