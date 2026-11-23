В клинике Ингороква заявляют, что 11-летний мальчик, пострадавший в результате взрыва в Поничала 19 ноября, выписан домой. Решение о выписке было принято после проведения повторных обследований.

В клинике продолжает лечение девочка до 4 лет, пострадавшая в результате взрыва.

Как сообщил сегодня журналистам клинический директор клиники Ингороква Кахабер Челидзе, состояние здоровья мальчика было удовлетворительным. У него была повреждена наружная часть уха.