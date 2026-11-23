Граждан, пришедших помолиться в церковь Святого Георгия в Курмухи, не пустили в храм
Граждан, пришедших помолиться в церковь Святого Георгия в Курмухи, не пустили в храм. Проживающие в Кахи грузины говорят, что они собираются в этом храме каждый год, однако в этом году им сказали, что святилище закрыто.
На кадрах, опубликованных телеканалом «Пирвели» видно, что паломников со свечами в руках остановили на дороге, ведущей к церкви. Патриархия Грузии пока не делала разъяснений по поводу произошедшего.
Закрытию церкви предшествовали не согласованные с Патриархией реабилитационные работы, что вызвало протест в Грузинской церкви.
В заявлении, распространенном 24 сентября текущего года, Патриархия выразила обеспокоенность в связи с работами, ведущимися в храме и на прилегающей к нему территории, и отметила, что, несмотря на то что церковь сегодня находится на территории Азербайджанской Республики, она является важным памятником исторического и духовного наследия Грузии и Грузинской церкви.
По оценке Патриархии, работы, проводимые в храме и на прилегающей к нему территории, вызывают вопросы как относительно их целей, так и относительно самого процесса реабилитации.
Тогда азербайджанская сторона в ответ Патриархии Грузии заявила, что неприемлемо упоминание географических и исторических топонимов, существующих на территории страны, под другими названиями.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Азербайджана, все исторические, культурные и религиозные памятники, расположенные на территории страны, являются частью национального наследия азербайджанского народа и государства.
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