Граждан, пришедших помолиться в церковь Святого Георгия в Курмухи, не пустили в храм. Проживающие в Кахи грузины говорят, что они собираются в этом храме каждый год, однако в этом году им сказали, что святилище закрыто.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Пирвели» видно, что паломников со свечами в руках остановили на дороге, ведущей к церкви. Патриархия Грузии пока не делала разъяснений по поводу произошедшего.

Закрытию церкви предшествовали не согласованные с Патриархией реабилитационные работы, что вызвало протест в Грузинской церкви.