Шесть человек проходят по делу об оформлении реэкспорта 37 автомобилей по поддельным документам
В результате уклонения от таможенных платежей путем помещения 37 автомобилей в режим реэкспорта бюджету был нанесен ущерб на сумму более 76 000 лари. По данному делу Следственная служба Министерства финансов в координации с Прокуратурой Грузии предъявила обвинение 6 лицам.
По информации Следственной службы, следствием установлено, что в 2023–2024 годах члены организованной группы с целью уклонения от платежей, предусмотренных импортом, за определенное денежное вознаграждение использовали граждан и оформляли на их имя поддельные документы о передаче права собственности на автомобили.
На основании этих документов члены группы поместили 37 автомобилей в режим реэкспорта. Однако в установленный законом срок автомобили не покинули территорию Грузии, а соответствующие таможенные платежи не были уплачены.
По сведениям ведомства, указанными действиями государственному бюджету был причинен ущерб в размере более 76 000 лари.
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