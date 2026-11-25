В результате уклонения от таможенных платежей путем помещения 37 автомобилей в режим реэкспорта бюджету был нанесен ущерб на сумму более 76 000 лари. По данному делу Следственная служба Министерства финансов в координации с Прокуратурой Грузии предъявила обвинение 6 лицам.

По информации Следственной службы, следствием установлено, что в 2023–2024 годах члены организованной группы с целью уклонения от платежей, предусмотренных импортом, за определенное денежное вознаграждение использовали граждан и оформляли на их имя поддельные документы о передаче права собственности на автомобили.

На основании этих документов члены группы поместили 37 автомобилей в режим реэкспорта. Однако в установленный законом срок автомобили не покинули территорию Грузии, а соответствующие таможенные платежи не были уплачены.

По сведениям ведомства, указанными действиями государственному бюджету был причинен ущерб в размере более 76 000 лари.