В Болниси, на холме Машавера, предположительно обнаружено захоронение эпохи неолита
Во время археологических раскопок на археологическом памятнике – холме Машавера, расположенном в муниципалитете Болниси, учёные, предположительно, обнаружили захоронение эпохи неолита, в котором были найдены останки малолетнего человека. Об этом сообщает Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии.
По информации ведомства, находка имеет особое научное значение, поскольку до сих пор на памятниках данного периода на территории Грузии захоронений обнаружено не было.
«Полученные материалы нуждаются в дополнительных научных исследованиях, после которых станет возможным определить точное значение этой находки.
Место археологических раскопок посетили заместитель генерального директора Национального агентства по охране культурного наследия Теа Ониани, генеральный директор Национального музея Давид Лорткипанидзе и его заместитель Михаил Церетели, а также мэр муниципалитета Болниси Замур Читанaва и его заместитель Александр Забахидзе.
Руководитель экспедиции Джони Абуладзе представил информацию о предположительной датировке и значении находки.
Археологические работы проводит экспедиция Национального музея Грузии при финансировании Национального агентства по охране культурного наследия.
Холм Машавера является выдающимся памятником всемирно известной археологической культуры Шулавери-Шомутепе (VI тысячелетие до н. э.). Наряду с неолитическими слоями, здесь также представлены культурные слои Средневековья, что свидетельствует о длительном проживании человека на этой территории.
В результате археологических раскопок на памятнике были выявлены жилые и хозяйственные сооружения из саманного кирпича (необожжённой глины), характерные для VI тысячелетия до н. э. и имеющие круглую и овальную планировку.
Обнаруженные артефакты наглядно отражают быт и уровень развития древнего земледельческого общества», — говорится в информации, распространённой Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии.
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