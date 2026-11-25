Во время археологических раскопок на археологическом памятнике – холме Машавера, расположенном в муниципалитете Болниси, учёные, предположительно, обнаружили захоронение эпохи неолита, в котором были найдены останки малолетнего человека. Об этом сообщает Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии.

По информации ведомства, находка имеет особое научное значение, поскольку до сих пор на памятниках данного периода на территории Грузии захоронений обнаружено не было.

«Полученные материалы нуждаются в дополнительных научных исследованиях, после которых станет возможным определить точное значение этой находки.