Скончался митрополит Западноевропейской епархии Грузинской православной церкви Абраам (Гармелия). Об этом сообщает Западноевропейская епархия.

«Почил о Господе член Священного Синода Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церкви, Его Высокопреосвященство митрополит Западноевропейский Абраам (Гармелия)», — пишет Западноевропейская епархия в социальной сети.

Ранее Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии сообщила, что состояние здоровья митрополита Абраама ухудшилось и он находился в реанимационном отделении.