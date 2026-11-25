Скончался митрополит Западноевропейской епархии Абраам
Скончался митрополит Западноевропейской епархии Грузинской православной церкви Абраам (Гармелия). Об этом сообщает Западноевропейская епархия.
«Почил о Господе член Священного Синода Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церкви, Его Высокопреосвященство митрополит Западноевропейский Абраам (Гармелия)», — пишет Западноевропейская епархия в социальной сети.
Ранее Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии сообщила, что состояние здоровья митрополита Абраама ухудшилось и он находился в реанимационном отделении.
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