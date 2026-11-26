Тбилисская «Иберия» победила испанский «Хетафе» в розыгрыше Лиги конференций
Тбилисская «Иберия» в четвертом туре Лиги конференций приняла испанский «Хетафе», достойно сыграла против команды Ла Лиги, обыграла соперника со счетом 1:0 и сумела набрать в турнире первые 3 очка.
Саба Сазонов вышел в стартовом составе испанцев, и первый реальный голевой шанс возник именно в результате начатой им атаки, однако находившийся у ворот Сатриано не сумел укротить мяч и нанес неудачный удар.
«Иберия» остановила атаки испанцев, а на 25-й минуте провела быструю контратаку: Ника Сихарулашвили вывел на ударную позицию у ворот Георгия Кобуладзе, которого вратарь сначала переиграл, но на добивании Кобуладзе сыграл удачно и вывел «Иберию» вперед — 1:0.
На 47-й минуте Амиран Дзагания попытался забить второй мяч, но вратарь «Хетафе» Давид Сория спас команду от явного гола. На 57-й минуте Бакар Кардава мог увеличить преимущество «Иберии», однако с близкого расстояния пробил мимо ворот и упустил отличный шанс.
У игроков команды Ла Лиги стала заметна нервозность, и они усилили грубость, что на 59-й минуте привело к удалению бывшего полузащитника сборной Бельгии Ореля Мангаля — он сорвал острую контратаку Амирана Дзагании.
В оставшееся время испанцы большими силами пытались проводить атаки, но футболисты «Иберии» хорошо действовали на контратаках и также создавали опасные моменты, хотя забить еще один гол уже не смогли, в итоге одержали победу с минимальным счетом и добились первой победы в еврокубках.
Следующую встречу в Лиге конференций чемпион Грузии проведет против сербской «Црвены Звезды» — матч состоится 10 декабря в Тбилиси.
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