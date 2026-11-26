«Иберия» остановила атаки испанцев, а на 25-й минуте провела быструю контратаку: Ника Сихарулашвили вывел на ударную позицию у ворот Георгия Кобуладзе, которого вратарь сначала переиграл, но на добивании Кобуладзе сыграл удачно и вывел «Иберию» вперед — 1:0.

Саба Сазонов вышел в стартовом составе испанцев, и первый реальный голевой шанс возник именно в результате начатой им атаки, однако находившийся у ворот Сатриано не сумел укротить мяч и нанес неудачный удар.

Тбилисская «Иберия» в четвертом туре Лиги конференций приняла испанский «Хетафе», достойно сыграла против команды Ла Лиги, обыграла соперника со счетом 1:0 и сумела набрать в турнире первые 3 очка.

На 47-й минуте Амиран Дзагания попытался забить второй мяч, но вратарь «Хетафе» Давид Сория спас команду от явного гола. На 57-й минуте Бакар Кардава мог увеличить преимущество «Иберии», однако с близкого расстояния пробил мимо ворот и упустил отличный шанс.

У игроков команды Ла Лиги стала заметна нервозность, и они усилили грубость, что на 59-й минуте привело к удалению бывшего полузащитника сборной Бельгии Ореля Мангаля — он сорвал острую контратаку Амирана Дзагании.

В оставшееся время испанцы большими силами пытались проводить атаки, но футболисты «Иберии» хорошо действовали на контратаках и также создавали опасные моменты, хотя забить еще один гол уже не смогли, в итоге одержали победу с минимальным счетом и добились первой победы в еврокубках.

Следующую встречу в Лиге конференций чемпион Грузии проведет против сербской «Црвены Звезды» — матч состоится 10 декабря в Тбилиси.