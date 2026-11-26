Главный тренер мужской баскетбольной сборной Грузии Александар Джикич определил заявку из 12 игроков на матч квалификации чемпионата мира против сборной Греции. Вне заявки остались Мате Кавлашвили и Саба Гигиберия.

Заявка сборной Грузии (12 игроков)

Георгий Оцхикидзе

Дуда Санадзе

Маркиз Рид

Георгий Кобахидзе

Кахабер Джинчарадзе

Александр Мерквилдзе

Георгий Турдзиладзе

Вилли Исиани

Рати Андроникашвили

Александр Певадзе

Георгий Корсантия

Торнике Шенгелия

Основная часть команды прибыла в Афины за два дня до игры. Капитан сборной Торнике Шенгелия в четверг, 26 ноября, провел матч Евролиги за «Дубай» против «Партизана» и присоединится к национальной команде на следующий день.

Турнирное положение в группе I и календарь

Из шести команд группы I путевки на чемпионат мира получат три лучшие сборные.

Команда Победы Примечание Украина 6 Лидер группы Испания 5 — Грузия 5 — Португалия 4 — Греция 4 — Черногория 4 —

Расписание ближайших матчей группы I