Нарколог заявил о полном коллапсе в сфере импорта психотропных препаратов Грузии
По оценкам нарколога Зураба Сихарулидзе, после перехода импорта психотропных препаратов под контроль государства в этой сфере возникли серьёзные проблемы: в страну поступают некачественные лекарства, регулярно наблюдается дефицит, а прозрачность процессов практически отсутствует. По его словам, неизвестно, какие именно препараты импортируются, в каких объёмах, каковы имеющиеся запасы и насколько они соответствуют реальным потребностям страны.
Сихарулидзе связывает сложившуюся ситуацию с недостатком информации и управленческой компетентности. Он обращает внимание на то, что учреждение, которое за шесть месяцев не смогло запустить даже стационарное отделение, должно обеспечивать медикаментами всю страну.
Отдельно нарколог указывает на тяжёлое положение онкологических пациентов, которым приходится часами стоять в очередях, чтобы получить жизненно необходимые наркотические препараты. Он утверждает, что существующая система обезболивания удовлетворяет лишь 25% потребностей пациентов.
По оценке Сихарулидзе, обезболивание остаётся одной из серьёзных проблем системы здравоохранения Грузии. Выбор доступных препаратов крайне ограничен: фактически пациентам предлагается лишь один препарат, который не может учитывать индивидуальные потребности каждого из них.
Нарколог также обращает внимание на контраст между обсуждением достижений в сфере искусственного интеллекта на профильных конференциях и неспособностью системы обеспечить базовые потребности населения.
Сихарулидзе характеризует происходящее как системный кризис в сфере здравоохранения, указывая на проблемы с импортом психотропных препаратов, их доступностью и обеспечением пациентов необходимым обезболиванием.
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