Общественный вещатель Грузии и грузиноязычный канал в Израиле GTV подписали меморандум о сотрудничестве
Между Общественным вещателем Грузии и грузиноязычным телеканалом GTV, работающим в Израиле, подписан меморандум о сотрудничестве.
В рамках сотрудничества в эфире грузиноязычного телеканала GTV в Израиле будут демонстрироваться фильмы, произведённые Общественным вещателем Грузии, в том числе художественно-документальные фильмы.
Цель сотрудничества — расширить доступность грузинской кинопродукции для грузиноязычной аудитории, проживающей в Израиле, а также популяризировать материалы, отражающие историю, культуру и общественную жизнь Грузии.
Для Общественного вещателя Грузии важно знакомить международную аудиторию с грузинской медиапродукцией и развивать партнёрские отношения, способствующие распространению информации о грузинской культуре и национальном наследии за пределами страны.
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