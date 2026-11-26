Соответственно, игрок топ-класса в такой ситуации решает очень многое. Именно поэтому греки спрашивали у грузинских журналистов, сыграет ли Торнике Шенгелия. Положительный ответ некоторых удивил, ведь накануне он сыграл в Евролиге в составе «Дубая». Другие знали о ситуации с Торнике и поэтому опасались его.

У греков в последний момент выбыл Ник Калатес, Янниса Адетокунбо у них не было изначально, как и у нашей команды баскетболистов НБА — Сандро Мамукелашвили и Гоги Битадзе.

Мужская баскетбольная сборная Грузии провела в Афинах отборочный матч чемпионата мира против сборной Греции и одержала победу в овертайме со счетом 92:88.

Игра также показала, что их опасения имели основания: в сборной Греции не нашлось баскетболиста, способного остановить Шенгелию. Правда, результативной игра не получилась, обе команды тратили очень много энергии в защите. Тем не менее Шенгелия и Рид в обеих командах были главными снайперами.

За день до матча Дуда Санадзе отметил, что если игра пойдет очко в очко, греки будут нервничать сильнее, поскольку играют дома и поражение сведет к минимуму их шансы на выход на чемпионат мира. Дуда оказался прав: игра от начала до конца была равной, и особенно много ошибок команды допустили в четвертой четверти, набирать очки было очень тяжело и той, и другой стороне.

Несколько слов стоит сказать и о статистике: сборная Грузии никогда не отличалась грубостью, поэтому редки случаи, когда она пробивает меньше штрафных бросков, чем соперник. Тем более когда в команде есть Торнике Шенгелия, остановить которого без фола — сложнейшая задача.

Фото: Гиорги Зурабиани

В матче же в Афинах за 5 минут до окончания встречи Греция пробила 26 штрафных, а Грузия — лишь 9. Такой разнице находится только одно объяснение — Греция играла дома, а это значит, что в любом спорном эпизоде судьи свистели против сборной Грузии.

К чести Александра Джикича следует сказать, что он должным образом подготовил команду и к этому: баскетболисты нашей команды ни разу громко не опротестовали множество действительно чрезмерно сомнительных действий судей. Они спокойно провели весь матч и спокойно подошли к последним секундам. За 2:27 до конца матча Грузия после перехвата и двухочкового броска Рида вышла вперед со счетом 72:68.

Последние полторы минуты матча прошли в напряженной борьбе, очко в очко, на этом отрезке сборная Грузии сыграла лучше и в итоге сумела выиграть важнейший с турнирной точки зрения матч —

Последние минуты матча прошли в напряженной борьбе, очко в очко, и основное время завершилось со счетом 75:75 — для выявления победителя было назначено дополнительное время.

В овертайме сборной Грузии из-за 5 персональных замечаний у каждого не смогли помочь Рати Андроникашвили и Александр Мерквилдзе, несмотря на это, грузинские баскетболисты боролись до конца и выиграли важнейший матч — 92:88.

Напоминаем, что путевку на чемпионат мира завоюют три лучшие команды группы.

Следующую встречу «крестоносцы» проведут 29 ноября в Тбилиси против Португалии.