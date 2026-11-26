Баскетбольная сборная Грузии победила в Афинах сборную Греции
Мужская баскетбольная сборная Грузии провела в Афинах отборочный матч чемпионата мира против сборной Греции и одержала победу в овертайме со счетом 92:88.
У греков в последний момент выбыл Ник Калатес, Янниса Адетокунбо у них не было изначально, как и у нашей команды баскетболистов НБА — Сандро Мамукелашвили и Гоги Битадзе.
Соответственно, игрок топ-класса в такой ситуации решает очень многое. Именно поэтому греки спрашивали у грузинских журналистов, сыграет ли Торнике Шенгелия. Положительный ответ некоторых удивил, ведь накануне он сыграл в Евролиге в составе «Дубая». Другие знали о ситуации с Торнике и поэтому опасались его.
Игра также показала, что их опасения имели основания: в сборной Греции не нашлось баскетболиста, способного остановить Шенгелию. Правда, результативной игра не получилась, обе команды тратили очень много энергии в защите. Тем не менее Шенгелия и Рид в обеих командах были главными снайперами.
За день до матча Дуда Санадзе отметил, что если игра пойдет очко в очко, греки будут нервничать сильнее, поскольку играют дома и поражение сведет к минимуму их шансы на выход на чемпионат мира. Дуда оказался прав: игра от начала до конца была равной, и особенно много ошибок команды допустили в четвертой четверти, набирать очки было очень тяжело и той, и другой стороне.
Несколько слов стоит сказать и о статистике: сборная Грузии никогда не отличалась грубостью, поэтому редки случаи, когда она пробивает меньше штрафных бросков, чем соперник. Тем более когда в команде есть Торнике Шенгелия, остановить которого без фола — сложнейшая задача.Фото: Гиорги Зурабиани
В матче же в Афинах за 5 минут до окончания встречи Греция пробила 26 штрафных, а Грузия — лишь 9. Такой разнице находится только одно объяснение — Греция играла дома, а это значит, что в любом спорном эпизоде судьи свистели против сборной Грузии.
К чести Александра Джикича следует сказать, что он должным образом подготовил команду и к этому: баскетболисты нашей команды ни разу громко не опротестовали множество действительно чрезмерно сомнительных действий судей. Они спокойно провели весь матч и спокойно подошли к последним секундам. За 2:27 до конца матча Грузия после перехвата и двухочкового броска Рида вышла вперед со счетом 72:68.
Последние полторы минуты матча прошли в напряженной борьбе, очко в очко, на этом отрезке сборная Грузии сыграла лучше и в итоге сумела выиграть важнейший с турнирной точки зрения матч —
Последние минуты матча прошли в напряженной борьбе, очко в очко, и основное время завершилось со счетом 75:75 — для выявления победителя было назначено дополнительное время.
В овертайме сборной Грузии из-за 5 персональных замечаний у каждого не смогли помочь Рати Андроникашвили и Александр Мерквилдзе, несмотря на это, грузинские баскетболисты боролись до конца и выиграли важнейший матч — 92:88.
Напоминаем, что путевку на чемпионат мира завоюют три лучшие команды группы.
Следующую встречу «крестоносцы» проведут 29 ноября в Тбилиси против Португалии.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Болельщики турецкого «Бешикташа» устроили беспорядки в Батуми
Столкновения между болельщиками турецкого «Бешикташа» и полицией произошли вечером 26 ноября на стадионе Batumi Arena перед матчем Лиги Европы с…
Тбилисская «Иберия» победила испанский «Хетафе» в розыгрыше Лиги конференций
Тбилисская «Иберия» в четвертом туре Лиги конференций приняла испанский «Хетафе», достойно сыграла против команды Ла Лиги, обыграла соперника со…
Нарколог заявил о полном коллапсе в сфере импорта психотропных препаратов Грузии
По оценкам нарколога Зураба Сихарулидзе, после перехода импорта психотропных препаратов под контроль государства в этой сфере возникли серьёзные…
Общественный вещатель Грузии и грузиноязычный канал в Израиле GTV подписали меморандум о сотрудничестве
Между Общественным вещателем Грузии и грузиноязычным телеканалом GTV, работающим в Израиле, подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках…
Назван состав сборной Грузии на матч против Греции
Главный тренер мужской баскетбольной сборной Грузии Александар Джикич определил заявку из 12 игроков на матч квалификации чемпионата мира против…
Сегодня сборная Грузии встретится с Грецией в отборочном раунде чемпионата мира
Сборная Грузии по баскетболу проведёт выездной матч третьего тура второго этапа отборочного цикла чемпионата мира 2027 года против сборной Греции.…