Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия откликается на столкновение между болельщиками «Бешикташа» и грузинскими правоохранителями во время матча между турецким футбольным клубом «Бешикташ» и израильским футбольным клубом «Хапоэль Беэр-Шева» на стадионе в Батуми и пишет, что «все чиновники, «протащившие» этот матч в Грузию, должны уйти в отставку».

По его словам, этим способствовали разжиганию розни на национальной и религиозной почве; «разожгли» тяжелейшее противостояние (небывалого доселе масштаба) с крупнейшим после Евросоюза торговым партнером и стратегически важнейшим соседом.

Политик делится постом, написанным одним из турецких актеров по поводу произошедшего в Батуми, где тот представляет Грузию в негативном свете. По оценке Гварамия, таково сегодняшнее отношение Турции к Грузии.