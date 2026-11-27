Все чиновники, «протащившие» этот матч в Грузию, должны уйти в отставку — Гварамия
Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия откликается на столкновение между болельщиками «Бешикташа» и грузинскими правоохранителями во время матча между турецким футбольным клубом «Бешикташ» и израильским футбольным клубом «Хапоэль Беэр-Шева» на стадионе в Батуми и пишет, что «все чиновники, «протащившие» этот матч в Грузию, должны уйти в отставку».
По его словам, этим способствовали разжиганию розни на национальной и религиозной почве; «разожгли» тяжелейшее противостояние (небывалого доселе масштаба) с крупнейшим после Евросоюза торговым партнером и стратегически важнейшим соседом.
Политик делится постом, написанным одним из турецких актеров по поводу произошедшего в Батуми, где тот представляет Грузию в негативном свете. По оценке Гварамия, таково сегодняшнее отношение Турции к Грузии.
«Начну с поста или комментария Мурата Озтюрка, хорошо известного зрителям грузинских сериалов: «Вы серьезно говорите о стране, в которой за взятку можно купить все, которая известна дешевым секс-туризмом, дает убежище криминальным боссам и превратилась в рай для отмывания денег и подпольных азартных игр?»
Вот таково сегодняшнее отношение Турции к Грузии. Турции, во власти которой множество высокопоставленных должностных лиц лазского и гурджийского происхождения, и множество очень известных деятелей разных отраслей, воспитанных матерями — этническими грузинками. Такое отношение может быть у кого угодно — хоть у Турции, хоть у любого другого государства (чего стоят одни только заявления посла Ирана) — к стране, поставленной на колени. К стране, которую не уважают и от которой не ждут защиты собственного достоинства.
В такую страну превратил Грузию Иванишвили. Что же касается вчерашнего дня: все чиновники, «протащившие» этот матч в Грузию, хоть из федерации, хоть из государственных ведомств, должны немедленно уйти в отставку!
Все прекрасно знали, с чем мы будем иметь дело, какие тяжелые события развернутся и как испортится наш имидж на глазах у всего мира. Знали и наплевали, потому что почуяли запах больших денег.
- Про «Батуми 82» тоже всем было известно (везде так делают турецкие болельщики, просто меняют названия городов); про то, что из-за фактора Израиля будут развернуты плакаты Free Palestine от мусульманской страны и это станет источником дополнительной агрессии, — тоже;
- про то, что фан-клуб «Бешикташа» — погромщики, — тоже;
- про то, что Батуми обладает особой чувствительностью ко всему этому (по историческим причинам), — тоже, и даже не удосужились выбрать какой-нибудь другой город, а не Батуми. Ради денег наплевали на всех и на все и в результате довели до того, что своей безответственностью и несостоятельностью, а затем уже трусостью и ничтожностью унизили страну;
- способствовали разжиганию розни на национальной и религиозной почве;
- «разожгли» тяжелейшее противостояние (небывалого доселе масштаба) с крупнейшим после Евросоюза торговым партнером и стратегически важнейшим соседом. Грузия без Иванишвили и его банды!» — пишет Гварамия.
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