«27 ноября Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил пенитенциарное учреждение №12 полузакрытого и закрытого типов, расположенное в городе Рустави.

Как говорится в распространённой информации, в рамках визита Народный защитник встретился и побеседовал с лидером «Коалиции за перемены» Никой Мелия, бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили, лидером «Национального движения» Леваном Хабеишвили, бывшим главой СГБ Григолом Лилуашвили, бывшими министрами обороны Бачо Ахалая, Ираклием Окруашвили и Джуаншером Бурчуладзе, третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и оперным певцом Паатой Бурчуладзе.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил пенитенциарное учреждение №12 в Рустави, — об этом сообщает аппарат омбудсмена.

В рамках визита Народный защитник встретился с представителями администрации учреждения, осмотрел его инфраструктуру и ознакомился с условиями содержания заключённых.

Леван Иоселиани лично побеседовал с содержащимися в учреждении заключёнными, в том числе с Никой Мелия, Ираклием Гарибашвили, Бачо Ахалая, Леваном Хабеишвили, Григолом Лилуашвили, Ираклием Окруашвили, Джуаншером Бурчуладзе, Михаилом Саакашвили и Паатой Бурчуладзе.

Народный защитник Грузии регулярно проводит мониторинг пенитенциарных учреждений и осуществляет надзор за соблюдением прав заключённых», — говорится в сообщении.