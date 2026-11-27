Народный защитник Грузии встретился с заключенными Руставской тюрьмы
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил пенитенциарное учреждение №12 в Рустави, — об этом сообщает аппарат омбудсмена.
Как говорится в распространённой информации, в рамках визита Народный защитник встретился и побеседовал с лидером «Коалиции за перемены» Никой Мелия, бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили, лидером «Национального движения» Леваном Хабеишвили, бывшим главой СГБ Григолом Лилуашвили, бывшими министрами обороны Бачо Ахалая, Ираклием Окруашвили и Джуаншером Бурчуладзе, третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и оперным певцом Паатой Бурчуладзе.
«27 ноября Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил пенитенциарное учреждение №12 полузакрытого и закрытого типов, расположенное в городе Рустави.
В рамках визита Народный защитник встретился с представителями администрации учреждения, осмотрел его инфраструктуру и ознакомился с условиями содержания заключённых.
Леван Иоселиани лично побеседовал с содержащимися в учреждении заключёнными, в том числе с Никой Мелия, Ираклием Гарибашвили, Бачо Ахалая, Леваном Хабеишвили, Григолом Лилуашвили, Ираклием Окруашвили, Джуаншером Бурчуладзе, Михаилом Саакашвили и Паатой Бурчуладзе.
Народный защитник Грузии регулярно проводит мониторинг пенитенциарных учреждений и осуществляет надзор за соблюдением прав заключённых», — говорится в сообщении.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Кобахидзе: Начинаем строительство спортивного городка
В Грузии начинается строительство спортивного университетского городка. Первым объектом в рамках проекта станет новый зал самбо, который откроется…
Кобахидзе: Включение грузинских винодельческих компаний в конкретный список абсолютно безосновательно
“Включение грузинских винодельческих компаний в конкретный список абсолютно безосновательно”, – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на…
Кобахидзе: Полиция обеспечила поддержание порядка в Батуми, благодарю полицейских
Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе поблагодарил полицейских в связи с событиями, произошедшими в Батуми во время матча «Бешикташа».…
Саакашвили: Во время кыргызской революции звонил Сорос, просил оставить в покое Акаева, я его послал
«Во время событий в Кыргызстане мне позвонил Джордж Сорос и попросил не вмешиваться и вообще оставить Акаева в покое, иначе, сказал он, будет большое…
Амаглобели демонстративно дала пощечину полиции, а не Ираклию Дгебуадзе, граждане же Турции являются болельщиками — глава МВД
Сейчас я объясню разницу между действиями болельщиков и Мзии Амаглобели: госпожа Мзия демонстративно дала пощечину полиции, а не Ираклию Дгебуадзе.…
TIG: За 2 года в Грузии зафиксировано более 600 случаев давления на журналистов
За два года непрерывных протестов в Грузии зафиксировано более 600 случаев насилия, нападений, запугивания, преследования, угроз и препятствования…