Кобахидзе: Включение грузинских винодельческих компаний в конкретный список абсолютно безосновательно
“Включение грузинских винодельческих компаний в конкретный список абсолютно безосновательно”, – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста, касающийся встречи Специального представителя премьер-министра с российской стороной.
Глава правительства выразил надежду, что принятое решение в отношении грузинских винодельческих компаний будет изменено.
«Мы ожидаем, что высшее руководство России заинтересуется всем этим. Включение грузинских винодельческих компаний в конкретный список абсолютно безосновательно. Соответственно, мы ожидаем, что высшее руководство России заинтересуется этим, этим безосновательном решении, и надеемся, что это решение будет изменено», – заявил премьер-министр.
Для справки: специальный представитель премьер-министра по связям с Россией, первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили, рассказывая о встрече с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным, заявил: «Главным и принципиальным вопросом для нас было возвращение грузинского вина на российский рынок. Галузин сообщил мне, что есть еще две грузинские винодельческие компании, в отношении которых планируется введение санкций».
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