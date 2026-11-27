«Заявления Ираклия Кобахидзе и Георгия Зурабашвили очень хорошо свидетельствуют о том, что первый заместитель министра иностранных дел, дипломат высшего ранга, оказался настолько неподготовленным ко встрече со своим врагом, государством-оккупантом, что даже заранее не знал его позиций. Это же абсурд, так ведь не проходят переговоры. К такой встрече я всегда готовлюсь и заранее располагаю различной информацией. Точно такой же контекст: разве мы не должны были знать, что собирались делать турецкие болельщики? Так же мы должны были знать и то, какое примерно отношение у Галузина.

Первый заместитель министра иностранных дел, дипломат высшего ранга, оказался настолько неподготовленным ко встрече со своим врагом, государством-оккупантом, что даже заранее не знал его позиций. Это же абсурд, так ведь не проходят переговоры, — об этом заявил специалист по вопросам безопасности Андро Гоциридзе в эфире «Палитраньюс», говоря о встрече Зурабашвили — Галузина.

Россия сделала то, что хотела. Мне очень жаль, что приходится это говорить. Россия сейчас во всем мире пытается помимо правительств создать лояльно настроенные к себе общественные слои. Например, в Венгрии правительство проиграло, но если там будут соответствующие слои, правительство всегда будет таким, какое нужно России. В Европе она пытается добиться этого кибератаками, отключением холодильников, ложными тревогами на авиарейсах, чтобы запугать людей и максимально навредить бизнесу, дабы люди и пострадавший бизнес обязали правительство наладить отношения с Россией. Именно этот месседж послал Галузин, о чем наш спецпредставитель заявил в эфире одной из телекомпаний: Галузин сказал нам, что они продвигают антироссийский нарратив и финансируют Украину. Требование России было таким: ограничен будет каждый, кто не придерживается пророссийской позиции. Сейчас каждый бизнес, который оперирует в России, думает: а вдруг я окажусь в этом списке и понесу миллионные убытки. Поэтому рост экономической зависимости от России был ошибкой. Гипотетически говоря, как только это правительство сменит курс в сторону Запада, или любое последующее правительство, это оставшееся без дохода население обязательно потребует скорректировать курс в пользу России. К счастью, мы еще не в этом положении, но обязательно окажемся через 3–5 лет, если эта политика продолжится», — заявил Андро Гоциридзе.

Для справки: специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Георгий Зурабашвили рассказал в эфире телекомпании «Имеди» о встрече, состоявшейся в Минске с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

По его пояснению, российская сторона подняла на встрече в Минске около десяти вопросов, которые в основном касаются гуманитарных сфер и на первый взгляд безобидны, однако среди них была и тема побратимства Донского университета и одного из государственных университетов Грузии, что направлено против правительства «Грузинской мечты» и придает энергию оппозиционным силам. По его словам, Галузин не смог представить ни одного факта ни в отношении качества, ни в связи с теми обвинениями, которые называются финансированием войны в Украине или антироссийской пропагандой.