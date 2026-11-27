«Матч можно было провести, но без болельщиков, это еще могло быть допустимым. Проведение матча в присутствии болельщиков содержало двойной риск — первым риском являются сами турецко-израильские отношения, и это была зона повышенной опасности, а вторым риском были ожидаемые провокации. Мы должны понимать, что Батуми в определенной степени стал ареалом обретения сфер влияния не только для Турции, но и для России. У этих двух сторон идет холодная война за обретение влияния в Батуми, и следовало ожидать провокации как со стороны турок, так и, что я предполагаю в большей степени, скорее со стороны России.

По словам Хухашвили, в выигрыше от указанного инцидента осталась только Россия, которая для усиления влияния в Грузии всегда использовала методы разжигания этнической и религиозной розни.

Мы должны понимать, что Батуми в определенной степени стал ареалом обретения сфер влияния не только для Турции, но и для России. У этих двух сторон идет холодная война за обретение влияния в Батуми, и следовало ожидать провокации как со стороны турок, так и, что я предполагаю в большей степени, скорее со стороны России, — об этом заявил политолог Гия Хухашвили в эфире «Палитраньюс», говоря об инциденте, произошедшем в Батуми во время футбольного матча.

Если мы понаблюдаем за методами действий Российской империи, когда она борется за влияние, она всегда действует по принципу „разделяй и властвуй“, устраивает провокацию и на фоне этой провокации начинает разжигание и капитализацию. При этом она использует две основные темы — это этническая и религиозная темы.

Мы часто говорили о том, что в этой борьбе между региональными империями за обретение влияния на Грузию главным оружием России, как и в период, предшествовавший подписанию трактата, являются единоверие и разжигание этнической розни — будь то с Персидской империей или с Османской империей. На этом сыграла тогда Россия, и на этом основании был подписан трактат.

Допустим, Россия не устраивала эту провокацию и все развивалось естественно, в конечном счете бенефициаром все равно стала Россия по той простой причине, что события сейчас развиваются выгодно для нее, и она сейчас всячески постарается все это еще больше разжечь», — заявил Хухашвили.

Что касается вопроса о том, как грузинская сторона реагирует на все это, на те заявления, которые были сделаны с турецкой стороны, по оценке Хухашвили, власти Грузии повели себя недостойно и трусливо. По его же словам, «Грузинская мечта» разговаривает с врагом заискивающе и смела только с друзьями.

«Все это полностью перешло в политический контекст, и футбол сейчас на втором плане. Политический же контекст весьма тревожен потому, что власть показывает свое истинное лицо и показывает те мотивы, по которым она вообще остается в одиночестве. То, как ведут себя наши власти, не называется поведением уважающего себя и достойного государства. Они ведут себя как недостойная, трусливая группировка. Власти Грузии не должны были становиться в ту позицию, в какую стали — в позицию оправдывающихся. Из Турции последовал серьезный топот ногами, и люди, совершившие вандализм и оказавшие серьезное сопротивление полиции, безоговорочно освобождены. Хорошо, допустим, можно освободить, но стадион понес такой огромный ущерб, заставьте хотя бы заплатить штрафы, ведь это же принятая практика?!

Представьте, если бы это была игра какой-нибудь команды Германии, произошло бы то же самое и канцлер Германии сделал бы примерно такое же заявление, какое сделал Эрдоган. Как вы думаете, какое заявление сделал бы Папуашвили? Это их трусливая и недостойная политика — когда знаешь, что друзья не дадут сдачи, можешь ругать день и ночь, и я уверен, канцлера Германии сравняли бы с землей, все стояли бы у микрофонов, а заявления властей Турции пропустили мимо ушей, даже извиняются до сей минуты. Так же ведут себя с Россией. С врагом разговаривают заискивающе, а друга ругают день и ночь. Так ведет себя трусливое и недостойное государство», — заявил Гия Хухашвили.