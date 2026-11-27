Израильский клуб «Хапоэль Беэр-Шева» распространяет заявление в связи с инцидентом, произошедшим в Батуми
Израильский футбольный клуб «Хапоэль Беэр-Шева» распространяет заявление в связи с инцидентом во время матча с «Бешикташем» в Батуми
Большое спасибо правоохранительным органам Грузии и городу Батуми за их образцовое гостеприимство и обеспечение полной безопасности наших болельщиков. Об этом заявление распространяет израильский футбольный клуб «Хапоэль Беэр-Шева» в связи с инцидентом, произошедшим 26 ноября в Батуми во время матча с «Бешикташем».
«Спасибо.
Мы хотим выразить нашу признательность и благодарность тем, кто заботился о нашей безопасности — так же, как и о безопасности наших болельщиков, — и прошлой ночью был вовлечен в то, чтобы все вернулись в безопасности.
Большое спасибо правоохранительным органам Грузии и городу Батуми за их образцовое гостеприимство и обеспечение полной безопасности наших болельщиков. Спасибо председателю Израильской футбольной ассоциации Шино Зоарецу и мэру Беэр-Шевы Рубику Даниловичу, которые на протяжении всего вечера и ночи находились с нами в постоянном контакте. Спасибо Министерству иностранных дел [Израиля] и многочисленному местному и израильскому правоохранительному персоналу, которые помогали нам в течение ночи и обеспечивали то, чтобы каждый болельщик безопасно добрался до места проживания», — говорится в заявлении.
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