Израильский футбольный клуб «Хапоэль Беэр-Шева» распространяет заявление в связи с инцидентом во время матча с «Бешикташем» в Батуми

Большое спасибо правоохранительным органам Грузии и городу Батуми за их образцовое гостеприимство и обеспечение полной безопасности наших болельщиков. Об этом заявление распространяет израильский футбольный клуб «Хапоэль Беэр-Шева» в связи с инцидентом, произошедшим 26 ноября в Батуми во время матча с «Бешикташем».

«Спасибо.