Каладзе: К сожалению, подобные действия болельщиков случаются в футболе
«К сожалению, в футболе подобные действия со стороны болельщиков случаются. Я не вижу в произошедшем ничего особенного», – так мэр столицы Каха Каладзе прокомментировал столкновения во время футбольного матча между турецким «Бешикташем» и израильским клубом «Хапоэль Беэр-Шева», состоявшегося в Батуми.
По словам Кахи Каладзе, правоохранительные органы Грузии действовали в соответствии с законом и обеспечили безопасность других граждан.
«К сожалению, в футболе подобные действия со стороны болельщиков случаются. Я не вижу в этом ничего особенного. Были агрессивные группы, возможно, имели место и провокации, однако наши соответствующие ведомства действовали в рамках закона и обеспечили безопасность других граждан.
Мы не впервые сталкиваемся с подобными действиями болельщиков. К сожалению, такое случается в футболе, в том числе и в европейских странах. Во время чемпионатов Европы можно привести немало подобных примеров. Ничего особенного не произошло», – заявил мэр Тбилиси.
Напомним, Министерство внутренних дел Грузии распространило заявление в связи с матчем «Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева». В заявлении отмечается, что «на территории Грузии соблюдение требований грузинского законодательства обязательно для всех лиц, независимо от их гражданства или национальности».
При этом, по информации МВД, в результате насильственных действий болельщиков в Батуми пострадали трое сотрудников ведомства, а за противоправные действия были задержаны 16 человек.
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