«К сожалению, в футболе подобные действия со стороны болельщиков случаются. Я не вижу в произошедшем ничего особенного», – так мэр столицы Каха Каладзе прокомментировал столкновения во время футбольного матча между турецким «Бешикташем» и израильским клубом «Хапоэль Беэр-Шева», состоявшегося в Батуми.

По словам Кахи Каладзе, правоохранительные органы Грузии действовали в соответствии с законом и обеспечили безопасность других граждан.

«К сожалению, в футболе подобные действия со стороны болельщиков случаются. Я не вижу в этом ничего особенного. Были агрессивные группы, возможно, имели место и провокации, однако наши соответствующие ведомства действовали в рамках закона и обеспечили безопасность других граждан.