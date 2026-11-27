УЕФА не считает себя ответственной за безопасность в ходе матча «Бешикташ» — «Хапоэль Беэр-Шева»
О том, что матч Лиги Европы УЕФА между футбольными клубами «Бешикташ» и «Хапоэль Беэр-Шева» не состоится в Стамбуле на домашнем стадионе «Бешикташа», Турецкая футбольная федерация уведомила УЕФА после получения рекомендаций и указаний от соответствующих местных органов Турции. Об этом говорится в заявлении УЕФА.
По информации организации, в том же уведомлении уточнялось, что новым согласованным местом проведения матча станет стадион в Батуми, Грузия.
«Как и в случае со всеми остальными матчами сезона, эта встреча не стала исключением: УЕФА не являлась организатором матча и, соответственно, не несла ответственности за вопросы безопасности и не осуществляла над ними контроль. Все вмешательства на стадионе осуществлялись по решению местных компетентных органов и самими этими органами в рамках их полномочий и юрисдикции.
Вопреки информации, распространённой некоторыми средствами массовой информации, по данным УЕФА, столкновения между местной полицией и болельщиками «Бешикташа», которые привели к временной остановке матча, начались после того, как местная полиция вмешалась в ситуацию в секторе, предназначенном для болельщиков «Бешикташа», с целью предотвратить столкновения, начавшиеся между самими болельщиками «Бешикташа»», — говорится в заявлении.
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