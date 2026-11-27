По утверждению клуба, еще до начала игры сотрудники сил безопасности создавали препятствия при проходе турецких фанатов на арену. После этого представители «Бешикташа» оперативно связались с делегатом УЕФА и добились открытия эвакуационных ворот стадиона для быстрого и безопасного допуска зрителей на трибуны.

В заявлении, опубликованном клубом по итогам матча вечером 26 ноября, говорится, что в связи с «непропорциональным применением силы» со стороны силовиков руководство «Бешикташа» инициировало разбирательство по линии турецкого генконсульства в Батуми и УЕФА и намерено контролировать ситуацию до безопасного возвращения каждого болельщика в Турцию.

Стамбульский футбольный клуб «Бешикташ» резко осудил применение силы грузинскими правоохранителями против своих болельщиков до и во время матча Лиги Европы УЕФА против израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы в Батуми и потребовал реагирования.

В клубе также сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с президентом «Бешикташа» Сердалом Адалы, выразил поддержку команде и болельщикам и заявил, что лично следит за развитием событий. Кроме того, стамбульский клуб поблагодарил другие турецкие футбольные клубы за проявленную солидарность.

Адалы сообщил, что двое болельщиков клуба получили травмы, были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи уже выписаны. Кроме того, по его словам, более десяти фанатов задержали правоохранители, и руководство клуба совместно с дипломатами добивается их освобождения.

Вечером 26 ноября «Бешикташ» и «Хапоэль» встречались на стадионе Batumi Arena во время матча пятого тура общего этапа Лиги Европы. Турецкий TRT Spor утверждает, что первая стычка на трибунах началась после того, как двое болельщиков развернули палестинский флаг, а силовики попытались его изъять. Телеканал распространил соответствующие кадры, за считанные минуты они собрали сотни тысяч просмотров и вызвали возмущение в Турции.

Беспорядки на трибунах возобновились: в полицейских летели камни, бутылки и зрительские кресла, правоохранители применили перцовый газ, а игру остановили примерно на полчаса в середине первого тайма. После паузы матч возобновили и доиграли — «Бешикташ» одержал победу со счетом 2:1.

В связи с инцидентом экстренные телефонные переговоры с грузинскими коллегами Макой Бочоришвили и Сулханом Тамазашвили провели главы МИД и МВД Турции Хакан Фидан и Мустафа Чифтчи. Глава МВД Грузии сообщил, что направил на стадион своего заместителя для стабилизации обстановки, а также заявил турецкой стороне, что палестинские флаги изымали представители УЕФА.

Игру перенесли из Стамбула в Батуми решением УЕФА после уведомления турецких властей о невозможности обеспечить безопасность на фоне напряженности в отношениях между Турцией и Израилем из-за войны в секторе Газа. По данным грузинских СМИ, поддержать «Бешикташ» в Батуми приехали около 15 тысяч турецких болельщиков.