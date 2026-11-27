Грузинская паратхэквондистка Анна Джапаридзе завоевала золотую медаль на финальном турнире Гран-при по паратхэквондо, проходящем в столице Казахстана Астане.

В классе K44, в весовой категории до 52 кг грузинская параатлетка в финальном поединке одержала победу над представительницей Узбекистана Умидой Мамараджабовой со счетом 2:0. Джапаридзе выиграла оба раунда с большим преимуществом — 10:2 и 13:5.

Финал мирового Гран-при является одним из наиболее статусных международных соревнований в паратхэквондо.

Участие Анны Джапаридзе в финальном турнире мирового Гран-при стало возможным при поддержке Министерства спорта Грузии.