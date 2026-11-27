УЕФА заявляет, что решительно осуждает «серьезные инциденты насилия и беспорядков — в том числе столкновения, произошедшие на стадионе между болельщиками».

Речь идет о матчах, состоявшихся 26 ноября 2026 года в рамках Лиги Европы УЕФА между «Олимпиком Марсель» и софийским «Левски», а также между «Бешикташем» и «Хапоэль Беэр-Шева».

«В футболе нет места насилию, агрессии, ненависти и любому проявлению провокационного, дискриминационного или экстремистского поведения. Турниры УЕФА опираются на принципы уважения, „честной игры“ (fair play), добросовестности и безопасности. События, развернувшиеся в упомянутых матчах, противоречат как этим фундаментальным ценностям, так и определенной уставом УЕФА цели — проводить футбольные матчи в духе мира, взаимного уважения и спортивной справедливости.