УЕФА назначил инспекторов для расследования инцидентов, произошедших на матче «Бешикташ» — «Хапоэль» в Батуми
УЕФА заявляет, что решительно осуждает «серьезные инциденты насилия и беспорядков — в том числе столкновения, произошедшие на стадионе между болельщиками».
Речь идет о матчах, состоявшихся 26 ноября 2026 года в рамках Лиги Европы УЕФА между «Олимпиком Марсель» и софийским «Левски», а также между «Бешикташем» и «Хапоэль Беэр-Шева».
«В футболе нет места насилию, агрессии, ненависти и любому проявлению провокационного, дискриминационного или экстремистского поведения. Турниры УЕФА опираются на принципы уважения, „честной игры“ (fair play), добросовестности и безопасности. События, развернувшиеся в упомянутых матчах, противоречат как этим фундаментальным ценностям, так и определенной уставом УЕФА цели — проводить футбольные матчи в духе мира, взаимного уважения и спортивной справедливости.
УЕФА назначил инспекторов по вопросам этики и дисциплины, которые проведут дисциплинарное расследование в связи с указанными инцидентами. Они изучат все имеющиеся доказательства, чтобы в соответствии с действующими регламентами УЕФА установить факты и обстоятельства.
Дополнительная информация, связанная с указанными вопросами, станет известна общественности позднее», — заявляет УЕФА.
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