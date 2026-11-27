Турецкий бизнесмен Мехмет Уяр, владелец женского грузинского футбольного клуба «Нике-Луссо», которого 20-летняя футболистка обвиняла в изнасиловании и которого Тбилисский городской суд оправдал 22 сентября, признан виновным Апелляционным судом.

По решению суда турецкий бизнесмен приговорён к 9 годам лишения свободы.

«По делу о сексуальном насилии в отношении 20-летней футболистки Апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, признал его виновным по предъявленному обвинению и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы», — пишет в социальной сети Ана Тавхелидзе.

Напомним, что 22 сентября 2026 года городской суд оправдал Мехмета Уяра и освободил его прямо в зале суда.