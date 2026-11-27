Соответственно, по официальным данным Сакстата, за один год число воспитанников сократилось на 9 915 человек, или на 7,6%. Еще более масштабной является разница по сравнению с 2024–2025 учебным годом, когда в системе числились 137 074 ребенка. Таким образом, за двухлетний период число детей, зарегистрированных в государственных садах, сократилось на 16 652 человека, или на 12,1%.

По официальным данным Сакстата, к началу 2026–2027 учебного года в действующих по всей стране государственных дошкольных учреждениях числятся 120 422 воспитанника, тогда как в 2025–2026 учебном году в государственных садах обучались 130 337 детей.

Наряду со снижением числа воспитанников численность воспитательного персонала — воспитателей-педагогов, помощников, специалистов по инклюзивному образованию — осталась практически неизменной:

На текущий учебный год общая численность занятых в системе воспитателей-педагогов, их помощников и специалистов по инклюзивному образованию составляет 19 178 человек, что по сравнению с показателем прошлого года фактически неизменно, а в двухлетнем разрезе численность персонала выросла более чем на 800 человек.

Какова ситуация в регионах?

В региональном разрезе наибольшая доля контингента традиционно приходится на столицу. В государственных садах Тбилиси числятся 46 239 детей, что составляет более 38% от общего показателя по стране. Несмотря на это, тенденция снижения затронула и Тбилиси, где за последние два года число воспитанников сократилось более чем на 5 200 человек.

После столицы больше всего воспитанников в Имерети, где в сады ходят 14 546 детей, из них почти 6 тысяч приходятся на Кутаиси. На третьем месте находится Квемо Картли с 12 839 воспитанниками, где наибольшая доля принадлежит городу Рустави.

Особенно резкое годовое падение зафиксировано в Аджарии, где если в прошлом учебном году фиксировалось более 14 400 воспитанников, то в текущем году их число сократилось до 11 955, что равно почти 17-процентному снижению и обусловлено главным образом сокращением контингента в Батуми.

Другие регионы (2026/2027):