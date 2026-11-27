Количество детей в детских садах сокращается — какова ситуация в дошкольном образовании
В Грузии число детей, зарегистрированных в государственных детских садах, заметно снижается.
По официальным данным Сакстата, к началу 2026–2027 учебного года в действующих по всей стране государственных дошкольных учреждениях числятся 120 422 воспитанника, тогда как в 2025–2026 учебном году в государственных садах обучались 130 337 детей.
Соответственно, по официальным данным Сакстата, за один год число воспитанников сократилось на 9 915 человек, или на 7,6%. Еще более масштабной является разница по сравнению с 2024–2025 учебным годом, когда в системе числились 137 074 ребенка. Таким образом, за двухлетний период число детей, зарегистрированных в государственных садах, сократилось на 16 652 человека, или на 12,1%.
Наряду со снижением числа воспитанников численность воспитательного персонала — воспитателей-педагогов, помощников, специалистов по инклюзивному образованию — осталась практически неизменной:
На текущий учебный год общая численность занятых в системе воспитателей-педагогов, их помощников и специалистов по инклюзивному образованию составляет 19 178 человек, что по сравнению с показателем прошлого года фактически неизменно, а в двухлетнем разрезе численность персонала выросла более чем на 800 человек.
Какова ситуация в регионах?
В региональном разрезе наибольшая доля контингента традиционно приходится на столицу. В государственных садах Тбилиси числятся 46 239 детей, что составляет более 38% от общего показателя по стране. Несмотря на это, тенденция снижения затронула и Тбилиси, где за последние два года число воспитанников сократилось более чем на 5 200 человек.
После столицы больше всего воспитанников в Имерети, где в сады ходят 14 546 детей, из них почти 6 тысяч приходятся на Кутаиси. На третьем месте находится Квемо Картли с 12 839 воспитанниками, где наибольшая доля принадлежит городу Рустави.
Особенно резкое годовое падение зафиксировано в Аджарии, где если в прошлом учебном году фиксировалось более 14 400 воспитанников, то в текущем году их число сократилось до 11 955, что равно почти 17-процентному снижению и обусловлено главным образом сокращением контингента в Батуми.
Другие регионы (2026/2027):
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Кахети — 8 985 детей
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Самегрело-Земо Сванети — 7 853 ребенка
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Шида Картли — 7 623 ребенка
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Самцхе-Джавахети — 4 297 детей
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Мцхета-Мтианети — 2 825 детей
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Гурия — 2 634 ребенка
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Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 626 детей
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