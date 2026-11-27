35-летний грузинский баскетболист провел на площадке 44 минуты, за которые набрал 25 очков, совершил 11 подборов, отдал пять результативных передач и сделал два блок-шота. На последних 16 секундах дополнительного времени Шенгелия точно исполнил четыре штрафных броска.

Сборная Грузии на квалификационном этапе чемпионата мира 2027 года на выезде победила Грецию в дополнительное время со счетом 92:88 и сделала важный шаг к выходу на мировое первенство второй раз подряд.

«Торнике Шенгелия превзошел и собственные возможности.

Лидер сборной Грузии сделал это еще раз. На европейском квалификационном этапе чемпионата мира 2027 года он провел невероятный матч и принес сборной Грузии чудесную победу в овертайме в Греции (92:88), благодаря чему команда сделала огромный шаг к чемпионату мира, который пройдет в Катаре.

Шенгелия был повсюду. Как всегда, его действия говорили громче слов.

35-летний баскетболист в напряженной встрече, победитель которой определился в овертайме, провел на площадке 43 минуты и 48 секунд. Он покинул площадку лишь в середине третьей четверти из-за проблемы с локтем.

Шенгелия сделал то, что свойственно ему — 25 очков, 11 подборов, 5 результативных передач и 2 блок-шота. Среди них были четыре важнейших штрафных броска, которые он реализовал в концовке овертайма, на последних 16 секундах.

Два из этих штрафных стали результатом одного из самых важных эпизодов матча — во время выполнения штрафного броска Костас Адетокунбо получил против Шенгелия неспортивный фол.

Баскетболист сборной Грузии Дуда Санадзе играет рядом с Шенгелия много лет с тех пор, как в 2013 году состоялся его дебют в национальной команде. Однако то, что Шенгелия сделал в Афинах, было совершенно иным уровнем.

Прежде чем Санадзе заговорил о Шенгелия на послематчевой пресс-конференции, главный тренер сборной Грузии Александар Джикич спросил его, есть ли у него разрешение от Торнике сказать об этом.

«Он такой человек, который не позволил бы мне об этом сказать, но я хочу это сказать. Он делает очень много таких вещей, о которых никто не говорит. Вчера (в среду) у него был невероятно тяжелый матч, затем он прилетел сюда и прибыл примерно в три часа утра.

У него умерла бабушка. Несмотря на это, он вышел на площадку и вложил в игру всю душу и сердце ради каждого из нас», — заявил Санадзе, говоря об опытном баскетболисте «Дубая».

Санадзе, который пытался сдерживать эмоции, добавил:

«Пока на мне майка сборной Грузии, я всегда буду играть за Грузию, но сегодня я играл ради Торнике. Я очень хотел, чтобы мы выиграли этот матч ради Торнике. Слава Богу, что мы смогли это сделать».

О Торнике Шенгелия высказался и Александар Джикич:

«Не знаю, что сказать о Торнике. Для его отдыха мы разработали определенные методы — используем для этого тайм-ауты, штрафные броски и время запроса видеоповтора. Однако он играл накануне вечером, пришел в отель в четыре часа утра и сегодня провел на площадке 44 минуты. А на скамейке запасных оказался лишь потому, что у него была проблема с локтем.

Каждый раз, когда я спрашивал, нужна ли ему замена, он отвечал, что в порядке. В итоге он набрал 25 очков. Ребята, не знаю, что сказать».

Сербский специалист, который был назначен главным тренером сборной Грузии в январе 2024 года, приближается к трехлетию работы в команде и считает себя счастливчиком оттого, что в его команде играет баскетболист под 23-м номером.

«Моя работа проще, потому что я тренер такого человека. Жизнь моих баскетболистов тоже проще, потому что у них есть такой капитан».

Сборная Грузии близка к выходу на чемпионат мира второй раз подряд. И одна из главных причин этого — ее капитан, который невероятными способами вновь умудряется превосходить собственные достижения», — пишет официальный сайт FIBA.