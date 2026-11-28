Между болельщиками «Бешикташа» и «Хапоэль Беэр-Шева» произошла перепалка в Батумском аэропорту
В Батумском международном аэропорту во время вылета произошла словесная перепалка между болельщиками турецкого футбольного клуба «Бешикташ» и израильского клуба «Хапоэль Беэр-Шева».
Конфликт между сторонами был пресечен сотрудниками правоохранительных органов.
По данным «ИнтерпрессНьюс», задержаний в результате инцидента не производилось.
К настоящему моменту рейсы в направлениях Израиля и Турции уже выполнены.
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