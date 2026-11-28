В эти дни в четырех автокефальных православных церквях скончались митрополиты: в Антиохийском патриархате — митрополит Георгий (Ходр), в Грузинском патриархате — митрополит Западноевропейский Авраам (Гармелия), в Сербском патриархате — митрополит Бачский Ириней (Булович), в Болгарском патриархате — митрополит Ловчанский Гавриил (Динев).

«Патриарх России направил официальные письма с соболезнованиями патриархам Антиохийскому, Сербскому и Болгарскому и выразил сочувствие в связи с кончиной вышеупомянутых митрополитов в вверенных им церквях (эти письма были опубликованы на официальном веб-сайте Московского патриархата).

Согласно официальному веб-сайту Московского патриархата, патриарх России до настоящего времени не направил письма Католикосу-Патриарху всея Грузии и не выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Авраама (письмо не фиксируется на официальном веб-сайте Московского патриархата).