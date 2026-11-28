Лаша Деисадзе: Патриарх России до сих пор не выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Авраама
В эти дни в четырех автокефальных православных церквях скончались митрополиты: в Антиохийском патриархате — митрополит Георгий (Ходр), в Грузинском патриархате — митрополит Западноевропейский Авраам (Гармелия), в Сербском патриархате — митрополит Бачский Ириней (Булович), в Болгарском патриархате — митрополит Ловчанский Гавриил (Динев).
«Патриарх России направил официальные письма с соболезнованиями патриархам Антиохийскому, Сербскому и Болгарскому и выразил сочувствие в связи с кончиной вышеупомянутых митрополитов в вверенных им церквях (эти письма были опубликованы на официальном веб-сайте Московского патриархата).
Согласно официальному веб-сайту Московского патриархата, патриарх России до настоящего времени не направил письма Католикосу-Патриарху всея Грузии и не выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Авраама (письмо не фиксируется на официальном веб-сайте Московского патриархата).
Патриарх России Кирилл, вероятно, с горечью помнит отправленные из Грузии митрополитом Авраамом в 2001 году тогдашнему патриарху России Алексию II и в 2002 году — ему самому (митрополиту Кириллу, ныне патриарху России) исполненные правды и обличения официальные письма, в которых митрополит Авраам разоблачил оккупационные и хищнические действия российского государства и Московского патриархата в отношении Грузии и Грузинской церкви.
Если бы у митрополита Западноевропейского Авраама при жизни спросили, от кого он не пожелал бы соболезнований и сочувствия после своей кончины, одним из первых он, вероятно, назвал бы патриарха России. Да упокоит Господь бессмертную душу владыки Авраама!» — пишет доктор исторических наук, теолог, профессор Лаша Деисадзе.
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