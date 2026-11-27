Адвокат Майя Мцариашвили откликается на заявление министра внутренних дел Сулхана Тамазашвили, в котором министр сравнил освобождение болельщиков, задержанных во время матча в Батуми, и дело Мзии Амаглобели. По информации «Батумелеби», Мцариашвили называет оценки министра правовым невежеством и поясняет, что в случае получения полицейскими телесных повреждений дело автоматически переходит в категорию уголовного права.

По словам адвоката, этим заявлением сам министр разрушил миф о наличии правовых мотивов в деле Мзии Амаглобели и подтвердил, что освобождение турецких болельщиков было политическим решением.

«Когда министр внутренних дел весьма гордо заявил, что случай Мзии Амаглобели был чем-то иным и это была демонстративная пощечина полиции, именно этим он разрушил миф о наличии правовых мотивов за осуждением Мзии Амаглобели. К сожалению, квалификации господина министра не хватает для правовой оценки этих вопросов. В первую очередь, когда министр говорит, что полицейские получили телесные повреждения, а задержанные получат административные штрафы, — это очень большое правовое невежество.