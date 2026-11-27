Тамазашвили разрушил миф о правовых мотивах в деле Мзии Амаглобели — адвокат
Адвокат Майя Мцариашвили откликается на заявление министра внутренних дел Сулхана Тамазашвили, в котором министр сравнил освобождение болельщиков, задержанных во время матча в Батуми, и дело Мзии Амаглобели. По информации «Батумелеби», Мцариашвили называет оценки министра правовым невежеством и поясняет, что в случае получения полицейскими телесных повреждений дело автоматически переходит в категорию уголовного права.
По словам адвоката, этим заявлением сам министр разрушил миф о наличии правовых мотивов в деле Мзии Амаглобели и подтвердил, что освобождение турецких болельщиков было политическим решением.
«Когда министр внутренних дел весьма гордо заявил, что случай Мзии Амаглобели был чем-то иным и это была демонстративная пощечина полиции, именно этим он разрушил миф о наличии правовых мотивов за осуждением Мзии Амаглобели. К сожалению, квалификации господина министра не хватает для правовой оценки этих вопросов. В первую очередь, когда министр говорит, что полицейские получили телесные повреждения, а задержанные получат административные штрафы, — это очень большое правовое невежество.
Как только имеет место телесное повреждение, рамки административного правонарушения уже автоматически пересечены и мы переходим в уголовное право. В случае Мзии Амаглобели не было никакого телесного повреждения, и в самом тяжелом случае — пощечина, вызвавшая покраснение щеки, — как раз таки укладывалась в рамки административного правонарушения. Здесь же господин министр изволил сказать, что полицейские получили и телесные повреждения, но что с того, это, мол, административное правонарушение. Это абсолютная правовая абракадабра — как им заблагорассудится, так и делают.
Юридически суд приговором установил осуждение за оказание сопротивления полицейскому Дгебуадзе при исполнении некой полицейской функции — какой именно, мы не знаем, потому что в приговоре это не написано. Господин министр вышел и изволил заявить, что, оказывается, она демонстративно дала пощечину полицейскому и это преступление другого типа. Если она даже демонстративно дала пощечину, тогда никакого преступления нет, тогда она как раз таки не оказывала сопротивления. Поэтому понятно, почему освободили болельщиков турецкого футбольного клуба, и понятно также, на каких мотивах строится заключение Мзии Амаглобели. Их освобождение произошло по политическим мотивам, а не по правовым. Вы видели хотя бы одного гражданина Грузии, задержанного за административное правонарушение, которого освобождали бы до судебного рассмотрения? Я не видела. Даже если не рассматривать индивидуальные случаи: если существуют телесные повреждения, там мы больше ни о каком административном правонарушении не говорим, и точка», — говорит Мцариашвили.
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