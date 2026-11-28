Федерация футбола требует дисквалификации изнасилованной девушки и поддерживающих ее футболисток
Федерация футбола Грузии требует от дисциплинарного комитета условной дисквалификации в матчах следующего сезона для женского футбольного клуба «Ланчхути», его футболисток, а также для 20-летней футболистки, пострадавшей по делу о сексуальном насилии, и наряду с этим — 24-месячного испытательного срока.
Среди футболисток, в отношении которых федерация требует введения санкций, 10 девушек являются членами национальной сборной Грузии.
Информация об этом стала известна сегодня от самого футбольного клуба «Ланчхути» и от адвоката футболистки, пострадавшей по делу об изнасиловании.
Напомним, что обвиняемый в изнасиловании футболистки турецкий бизнесмен Мехмет Уиар 22 сентября был оправдан судьей Георгием Аревадзе и освобожден из зала суда. Приговор 27 ноября изменил апелляционный суд и заочно приговорил оправданного в первой инстанции бизнесмена к 9 годам тюремного заключения.
Мехмет Уиар является владельцем ряда компаний, в том числе женского футбольного клуба «Нике-Лусо» в Грузии, за который выступала пострадавшая девушка.
Решению апелляционного суда предшествовала открыто и громко выраженная поддержка пострадавшей футболистки со стороны женского футбольного клуба «Ланчхути».
«Ланчхути» в знак солидарности с пострадавшей спортсменкой отказывается играть с «Нике-Лусо». Сначала они 29 сентября в знак протеста остановили игру с клубом бизнесмена и покинули поле. А до ухода с поля развернули баннер с надписью: «Поддерживающий насильника — соучастник насилия!»
То же самое повторилось 11 ноября, когда у «Ланчхути» и «Нике-Лусо» предстояла очередная встреча.
Клуб выражает полную солидарность с жертвой насилия и отмечает, что в сложившейся ситуации играть с командой соперника, как будто ничего не произошло, неоправданно.
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«Это тот самый клуб [«Нике-Лусо»], который снимал футболисток на видеокамеры, установленные в раздевалках, напомним, что в этом клубе числятся также несовершеннолетние девочки.
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Наконец, это тот самый клуб, владелец и президент которого был задержан по обвинению в изнасиловании футболистки своего клуба. Наша полная поддержка и солидарность жертве сексуального насилия, 20-летней футболистке национальной сборной Грузии, которая месяцами борется за то, чтобы вернуться к жизни в прямом смысле этого слова!» — заявил клуб «Ланчхути» после прекращения сентябрьской игры.
За этими случаями последовало требование санкций со стороны футбольной федерации под предлогом срыва игр женской Национальной лиги, что в «Ланчхути» считают неоправданным и неприемлемым не только с моральной, но и с правовой точки зрения.
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«Согласно статье 88 Дисциплинарного кодекса федерации, за оставление матча чемпионата и отказ от его продолжения предусмотрено засчитывание поражения в матче и финансовый штраф. Указанная статья не предусматривает ни дисквалификации клуба и тем более футболисток, ни установления 24-месячного испытательного срока.
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Несмотря на это, федерация пытается применить норму, предназначенную для совершенно иного нарушения, и потребовать санкцию, которую соответствующая статья не предусматривает», — говорится в заявлении футбольного клуба «Ланчхути».
По восприятию клуба, федерация пытается оказать давление на футболисток вместо того, чтобы должным образом отреагировать на факты насилия.
«Нетгазети» побеседовало и с адвокатом пострадавшей футболистки Анной Тавхелидзе сразу после того, как она покинула первое заседание дисциплинарного комитета, проведенное по этому вопросу. Заседание продолжалось несколько часов и завершилось глубокой ночью.
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«Главное, вокруг чего федерация кружит в своей этой очень проблемной жалобе, — это то, что выражение этого протеста якобы является „действием неспортивного характера“, что недопустимо. В Дисциплинарном кодексе ФИФА тоже написано, что неспортивное действие может быть подвергнуто санкциям. Мол, это был политический протест, раз протестуют против решения суда. Я объяснила, что спорт и безопасность в спорте нельзя разграничить. Что протест футболисток направлен против системного угнетения, на которое у федерации нет реакции.
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В чем вообще предъявляют претензии пострадавшей, непонятно. Не описано, кому и какие предъявляют претензии, конкретным футболисткам, некоторые из которых вообще не были на тех прерванных играх.
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Если ударишь рукой, например, судью на игре, санкция более мягкая, чем то, чего федерация требует для девочек-футболисток. В этом состоит мой аргумент — строже наказываешь человека, который требует защиты от насилия, чем наказал бы в том случае, если бы сам совершил насилие.
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Посмотрим, что решит комитет. Очередная игра между «Ланчхути» и «Нике-Лусо» — 5 декабря. Хотят, чтобы до этого дело было решено и заставили «Ланчхути» сыграть против «Нике-Лусо». Но дело объемное, и не думаю, что комитет сумеет принять решение в эти сроки.
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Санкция, вынесенная в отношении пострадавшей девушки, будет иметь охлаждающий эффект, а это значит, что никто больше не будет говорить о насилии. Предположительно, по этому поводу больше не будут вести разбирательство и снимут, но само по себе наличие этой жалобы и ее поступление в комитет уже является фактором и тревожным», — говорит Анна Тавхелидзе.
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