Информация об этом стала известна сегодня от самого футбольного клуба «Ланчхути» и от адвоката футболистки, пострадавшей по делу об изнасиловании.

Федерация футбола Грузии требует от дисциплинарного комитета условной дисквалификации в матчах следующего сезона для женского футбольного клуба «Ланчхути», его футболисток, а также для 20-летней футболистки, пострадавшей по делу о сексуальном насилии, и наряду с этим — 24-месячного испытательного срока.

Напомним, что обвиняемый в изнасиловании футболистки турецкий бизнесмен Мехмет Уиар 22 сентября был оправдан судьей Георгием Аревадзе и освобожден из зала суда. Приговор 27 ноября изменил апелляционный суд и заочно приговорил оправданного в первой инстанции бизнесмена к 9 годам тюремного заключения.

Мехмет Уиар является владельцем ряда компаний, в том числе женского футбольного клуба «Нике-Лусо» в Грузии, за который выступала пострадавшая девушка.

Решению апелляционного суда предшествовала открыто и громко выраженная поддержка пострадавшей футболистки со стороны женского футбольного клуба «Ланчхути».

«Ланчхути» в знак солидарности с пострадавшей спортсменкой отказывается играть с «Нике-Лусо». Сначала они 29 сентября в знак протеста остановили игру с клубом бизнесмена и покинули поле. А до ухода с поля развернули баннер с надписью: «Поддерживающий насильника — соучастник насилия!»

То же самое повторилось 11 ноября, когда у «Ланчхути» и «Нике-Лусо» предстояла очередная встреча.

Клуб выражает полную солидарность с жертвой насилия и отмечает, что в сложившейся ситуации играть с командой соперника, как будто ничего не произошло, неоправданно.

«Это тот самый клуб [«Нике-Лусо»], который снимал футболисток на видеокамеры, установленные в раздевалках, напомним, что в этом клубе числятся также несовершеннолетние девочки.

Наконец, это тот самый клуб, владелец и президент которого был задержан по обвинению в изнасиловании футболистки своего клуба. Наша полная поддержка и солидарность жертве сексуального насилия, 20-летней футболистке национальной сборной Грузии, которая месяцами борется за то, чтобы вернуться к жизни в прямом смысле этого слова!» — заявил клуб «Ланчхути» после прекращения сентябрьской игры.

За этими случаями последовало требование санкций со стороны футбольной федерации под предлогом срыва игр женской Национальной лиги, что в «Ланчхути» считают неоправданным и неприемлемым не только с моральной, но и с правовой точки зрения.

«Согласно статье 88 Дисциплинарного кодекса федерации, за оставление матча чемпионата и отказ от его продолжения предусмотрено засчитывание поражения в матче и финансовый штраф. Указанная статья не предусматривает ни дисквалификации клуба и тем более футболисток, ни установления 24-месячного испытательного срока.

Несмотря на это, федерация пытается применить норму, предназначенную для совершенно иного нарушения, и потребовать санкцию, которую соответствующая статья не предусматривает», — говорится в заявлении футбольного клуба «Ланчхути».

По восприятию клуба, федерация пытается оказать давление на футболисток вместо того, чтобы должным образом отреагировать на факты насилия.

«Нетгазети» побеседовало и с адвокатом пострадавшей футболистки Анной Тавхелидзе сразу после того, как она покинула первое заседание дисциплинарного комитета, проведенное по этому вопросу. Заседание продолжалось несколько часов и завершилось глубокой ночью.