|
|
|
Турция сохраняет 12% долю во внешней торговле Грузии
09.02.2026 20:48
ставляет 3,8%. Тем не менее, соседнее государство является первым торговым партнером Грузии с долей 12%.
Согласно официальной статистике, снижение товарооборота было вызвано сокращением экспорта, хотя импорт также находится почти на том же уровне, что и в 2024 году. Также стоит отметить, что торговый баланс с Турцией является отрицательным, что означает, что импорт превышает экспорт.
В прошлом году Грузия продала Турции товаров на сумму 332 900 000 долларов, что на 27,4% меньше, чем годом ранее. В рейтинге стран по экспорту Турция занимает шестое место с долей 4,6%.
Анализ списка товаров, проданных в Турцию, показывает, что снижение экспорта было в основном вызвано сокращением поставок ферросплавов. Также наблюдается снижение экспорта мужских костюмов и комплектов, а также электроэнергии.
Пять основных товаров, экспортируемых в Терцию, следующие:
Рубашки и другие трикотажные изделия — 71 млн долларов, 1643 тонны;
Железосодержащие сплавы — 39,5 млн долларов, 36 775 тонн;
Медный лом и металлолом — 20,8 млн долларов, 2391 тонна;
Мужские трикотажные костюмы и комплекты — 19,7 млн долларов, 688 тонн;
Электроэнергия — 18,3 млн долларов;
Что касается импорта, то в прошлом году мы закупили товаров из Турции на сумму 2, 775 млрд долларов, тогда как в 2024 году импорт составил 2,774 млрд долларов. Наблюдается рост импорта легковых автомобилей, нефти и нефтепродуктов, а также арматурной стали.
Рейтинг 5 основных импортируемых товаров выглядит следующим образом:
Упакованные лекарственные препараты — 171,9 млн долларов, 5565 тонн;
Легковые автомобили — 123,5 млн долларов, 2848 единиц;
Нефть и нефтепродукты — 107,9 млн долларов, 120 737 тонн;
Арматурные стержни — 90,2 млн долларов, 153 814 тонн;
Конструкционная сталь и детали из черных металлов — 62,5 млн долларов, 32 367 тонн;
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна