Турция сохраняет 12% долю во внешней торговле Грузии

09.02.2026 20:48





ставляет 3,8%. Тем не менее, соседнее государство является первым торговым партнером Грузии с долей 12%.



Согласно официальной статистике, снижение товарооборота было вызвано сокращением экспорта, хотя импорт также находится почти на том же уровне, что и в 2024 году. Также стоит отметить, что торговый баланс с Турцией является отрицательным, что означает, что импорт превышает экспорт.



В прошлом году Грузия продала Турции товаров на сумму 332 900 000 долларов, что на 27,4% меньше, чем годом ранее. В рейтинге стран по экспорту Турция занимает шестое место с долей 4,6%.



Анализ списка товаров, проданных в Турцию, показывает, что снижение экспорта было в основном вызвано сокращением поставок ферросплавов. Также наблюдается снижение экспорта мужских костюмов и комплектов, а также электроэнергии.



Пять основных товаров, экспортируемых в Терцию, следующие:



Рубашки и другие трикотажные изделия — 71 млн долларов, 1643 тонны;

Железосодержащие сплавы — 39,5 млн долларов, 36 775 тонн;

Медный лом и металлолом — 20,8 млн долларов, 2391 тонна;

Мужские трикотажные костюмы и комплекты — 19,7 млн долларов, 688 тонн;

Электроэнергия — 18,3 млн долларов;

Что касается импорта, то в прошлом году мы закупили товаров из Турции на сумму 2, 775 млрд долларов, тогда как в 2024 году импорт составил 2,774 млрд долларов. Наблюдается рост импорта легковых автомобилей, нефти и нефтепродуктов, а также арматурной стали.



Рейтинг 5 основных импортируемых товаров выглядит следующим образом:



Упакованные лекарственные препараты — 171,9 млн долларов, 5565 тонн;

Легковые автомобили — 123,5 млн долларов, 2848 единиц;

Нефть и нефтепродукты — 107,9 млн долларов, 120 737 тонн;

Арматурные стержни — 90,2 млн долларов, 153 814 тонн;

Конструкционная сталь и детали из черных металлов — 62,5 млн долларов, 32 367 тонн;





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





