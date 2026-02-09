S&P Global оставило рейтинг Грузии на уровне BB со стабильным прогнозом S&P Global

09.02.2026 20:35





Согласно последней оценке международного рейтингового агентства S&P Global, политическая напряженность в Грузии снизилась, однако неопределенность остается высокой.



Международное рейтинговое агентство S&P Global оставило суверенный рейтинг Грузии без изменений на уровне BB со стабильным прогнозом.



Согласно последней оценке, опубликованной 6 февраля, стабильный прогноз отражает надежные экономические и финансовые показатели Грузии, что частично компенсируется ее подверженностью потенциально временным факторам, а именно связанным с миграцией, притоками и краткосрочными притоками капитала.



В оценке отмечается, что небольшая открытая экономика Грузии продолжает демонстрировать высокие темпы экономического роста на фоне низкой инфляции. Рейтинговое агентство ожидает, что дефицит государственного бюджета останется умеренным и в среднем составит около 2,3% ВВП в период с 2026 по 2029 год. Оно также отмечает, что валютные резервы почти удвоились с 2019 года, что отражает рост миграции, притока капитала и транзитной торговли, стимулирование роста и укрепление фискальных и внешних результатов.



Рейтинговое агентство отмечает, что внутренняя политика Грузии остается поляризованной, а отношения с США и ЕС осложняются рядом факторов. Именно этот фактор может потенциально привести к понижению рейтинга, в частности, если политическая напряженность усилится до такой степени, что доверие инвесторов будет подорвано, а перспективы роста Грузии ослабнут. Давление на рейтинг может также возникнуть, если значительный приток капитала и миграция, наблюдаемые с момента вторжения России в Украину в 2022 году, в течение длительного периода времени изменятся в обратную сторону. В этом контексте также отмечается, что рейтинг может оказаться под давлением, если ослабнут государственные финансы или внешние резервы, или если будет значительно сокращено льготное финансирование, что может быть результатом затянувшейся политической неопределенности или проблем с управлением.



И наоборот, агентство может повысить рейтинг Грузии, если внешний буфер укрепится благодаря продолжающемуся накоплению валютных резервов или если финансовые результаты превзойдут ожидания. Повышение рейтинга также может быть результатом ослабления политической напряженности, это способствовало бы более предсказуемому формированию политики и укреплению политических якорей, включая новый импульс для вступления в ЕС, если Европейский совет пересмотрит свое решение о приостановке этого процесса.





