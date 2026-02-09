|
НАТО запускает военную миссию в Арктике
09.02.2026 21:35
НАТО на этой неделе может одобрить военную миссию Arctic Sentry в Арктике, в частности в Гренландии, чтобы усилить свою роль в регионе и разрядить напряженность между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Решение о запуске миссии Альянса в Арктике может быть принято уже на этой неделе во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 12 февраля.
Ранее военную миссию Arctic Sentry («Арктический страж») предложили ряд европейских стран. Это произошло в период обострения отношений с США, когда американский президент Дональд Трамп настаивал на передаче Гренландии под контроль Вашингтона.
