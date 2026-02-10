Член партии «Гахария — за Грузию»: Нам необходимо говорить с Россией

«Мы всегда говорили, что с Россией нужно разговаривать, однако с защитой интересов нашей страны. Для нашей политической силы в этом нет ничего неприемлемого», — заявила член партии «Гахария — за Грузию», депутат Тата Хведелиани.



По её словам, она не видит никаких двойных стандартов в том, что та или иная страна пытается начать диалог с Россией.



«То, что какая-либо страна пытается и намерена начать диалог с Россией, является положительным моментом. Я не вижу в этом никаких двойных стандартов. Для нас приемлемо, чтобы диалог начинался, исходя из интересов страны и её населения. Это должно быть сделано правильно — с учётом интересов государства, а не так, как это делает »Грузинская мечта», которая своими шагами и решениями загоняет страну в тяжёлое положение, в изоляцию и оставляет её один на один с оккупирующей страной. Власть делает неверные шаги, которые не исходят из интересов страны. Это происходит ради сохранения собственной власти. Даже если взять дело Чорчана, когда против бывшего премьер-министра было начато уголовное преследование. Это расследование стало основанием для того, чтобы теперь оккупационный режим Южной Осетии требует демонтажа поста в Чорчана. Это и многие другие действия наносят ущерб Грузии. Поэтому мы и говорим, что »Грузинская мечта» — антинациональная власть. Что касается вопроса введения санкций против России, важно учитывать контекст страны. Нужно было вводить санкции или нет — это должно было рассматриваться в конкретной ситуации того времени. Есть случаи и обоснованные подозрения, что »Грузинская мечта» помогает обходить санкции. Да, это не доказано, но подозрения ведь существуют? Власть, которая является национальной, должна действовать исходя из интересов страны. Сегодня же, с учётом различных шагов, предпринятых властью, мы заявляем, что »Грузинская мечта» антинациональна. Та политика, которую они проводят, не отражает интересы страны», — заявила Тата Хведелиани.







