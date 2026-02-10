Саакашвили: Я считаю себя невиновным в оскорблении акулы

Уберите руки и не ведите себя как рабы,- так третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к сотруднику службы эскорта, стоя в специально застекленном месте, предназначенном для обвиняемых.



После этого судья Валериан Бугианишвили сказал Саакашвили, что «существуют правила», на что третий президент ответил: «Вы непорядочны».



Бугианишвили снова сделал ему замечание и предупредил о необходимости соблюдать порядок. Затем он спросил Саакашвили, было ли ему пояснено о правах.



«Мне пояснили, что у меня нет никаких прав», - ответил Саакашвили, после чего судья спросил, «как это понимать».



«Я вам говорю, все знают, что у меня нет никаких прав», - сказал Саакашвили, после чего судья призвал его усесться.



«Что значит, я должен сесть?! Я не в школе! Я имею право стоять, это не школа!» - ответил Саакашвили. Судья сделал ему еще одно замечание.



«Давайте будем уважать друг друга, я могу применить санкции», - обратился Бугианишвили к третьему президенту.



«У меня нет к вам никакого уважения. Хорошо запомните имя и фамилию этого человека», - сказал Саакашвили.



Судья объяснил, что если Саакашвили сделает еще одну реплику, его выведут из зала суда. После этого Бугианишвили спросил, считает ли он себя виновным.



«Я считаю себя невиновным в оскорблении акулы», - заявил Саакашвили. Судья снова сделал ему замечание и потребовал ответить на вопрос.



Для справки, Генеральная прокуратура Грузии начала новое уголовное преследование в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.





