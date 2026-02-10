Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саакашвили: Я считаю себя невиновным в оскорблении акулы


10.02.2026   15:37


Уберите руки и не ведите себя как рабы,- так третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к сотруднику службы эскорта, стоя в специально застекленном месте, предназначенном для обвиняемых.

После этого судья Валериан Бугианишвили сказал Саакашвили, что «существуют правила», на что третий президент ответил: «Вы непорядочны».

Бугианишвили снова сделал ему замечание и предупредил о необходимости соблюдать порядок. Затем он спросил Саакашвили, было ли ему пояснено о правах.

«Мне пояснили, что у меня нет никаких прав», - ответил Саакашвили, после чего судья спросил, «как это понимать».

«Я вам говорю, все знают, что у меня нет никаких прав», - сказал Саакашвили, после чего судья призвал его усесться.

«Что значит, я должен сесть?! Я не в школе! Я имею право стоять, это не школа!» - ответил Саакашвили. Судья сделал ему еще одно замечание.

«Давайте будем уважать друг друга, я могу применить санкции», - обратился Бугианишвили к третьему президенту.

«У меня нет к вам никакого уважения. Хорошо запомните имя и фамилию этого человека», - сказал Саакашвили.

Судья объяснил, что если Саакашвили сделает еще одну реплику, его выведут из зала суда. После этого Бугианишвили спросил, считает ли он себя виновным.

«Я считаю себя невиновным в оскорблении акулы», - заявил Саакашвили. Судья снова сделал ему замечание и потребовал ответить на вопрос.

Для справки, Генеральная прокуратура Грузии начала новое уголовное преследование в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.


