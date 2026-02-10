В Батуми 27 семей просят срочной помощи: повреждён подъезд жилого дома

В Батуми, по адресу улица Акакия Шанидзе, 26, 27 семей обратились за помощью. Два дня назад в одном из корпусов был повреждён участок входа в подъезд на первом этаже.



Жильцы заявляют, что из-за разрушенной конструкции они не могут оставаться в квартирах. По их словам, во время дождей затапливается подвал дома, где появляются пресмыкающиеся и стоит неприятный запах.



На месте побывал правозащитник Тамаз Бакуридзе, который отметил, что мэрия должна в ускоренном порядке потребовать проведение технической экспертизы здания.



В мэрии Батуми сообщили, что по предварительному осмотру повреждённый участок не является несущей конструкцией, поэтому его восстановление возможно. Уже направлен запрос в экспертизу Самхараули для ускоренного изучения состояния здания.



После получения заключения будет принято решение о сроках восстановления плит в подъезде. На период работ жителям предлагают временно переселиться на съёмное жильё.





