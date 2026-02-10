|
Кобахидзе: Грузия полностью соблюдает санкционный режим и открыта к диалогу с ЕС по порту Кулеви
10.02.2026 17:13
Ираклий Кобахидзе заявляет, что правительство полностью прозрачно в вопросе возможных санкций в отношении порта Кулеви, предоставляя Европейскому союзу полную информацию о деятельности терминала. Кроме того, Ираклий Кобахидзе заявляет, что Грузия полностью соблюдает требования международных санкций.
«Грузия очень строго соблюдает все правила, связанные с режимом санкций. Что касается конкретных вопросов, мы готовы к обсуждению и обмену информацией, в том числе с Европейским союзом.
Для нас Кулеви является стратегически важным портом. Мы выражаем полную открытость и будем предоставлять информацию Европейскому союзу. Мы полностью соблюдаем режим санкций», — ответил Ираклий Кобахидзе на вопрос журналиста.
9 февраля Радио Свобода сообщило, что Европейский союз рассматривает в проекте своего двадцатого пакета санкций меры против России и «в третьих странах». поставку нефти на четыре конкретных терминала (в том числе на терминал в Батуми).
В конце 2025 года возобновились поставки сырой нефти из России на нефтяной терминал в Батуми, откуда нефть перекачивалась на терминал нового Батумского нефтеперерабатывающего завода. В то время агентство Reuters писало, что грузинский нефтеперерабатывающий завод начал работу с сырой нефтью российской компании «Руснефть».
По данным Радио Свобода, необходимость введения санкций обосновывается в документе следующим образом:
«[Порт Кулеви] используется для морской перевозки сырой нефти или нефтепродуктов, произведенных в России или экспортируемых российскими судами, которые применяют нестандартные и высокорисковые методы судоходства».
Для справки: строительство нефтеперерабатывающего завода Black Sea Petroleum в свободной экономической зоне Кулеви началось в конце 2024 года. Завод планируется как нефтеперерабатывающий завод полного цикла, который после завершения строительства будет производить бензин и дизельное топливо стандарта Евро-5. По завершении первой фазы завод будет иметь мощность по переработке 1,2 млн тонн сырой нефти в год, а в будущем объем производства будет увеличен до 4 млн тонн. Общий бюджет проекта составляет 600 млн долларов.
Финансирование завода первоначально началось с синдицированного кредита в размере 50 млн долларов, в котором участвовали коммерческие банки «Kartu Bank», «Halik Bank» и «Basisbank». с 45 миллионами долларов и Фонд развития Грузии с 8,2 миллионами долларов.
Компания Black Sea Petroleum была основана в октябре 2022 года. 70% акций компании принадлежат бизнесмену Мака Асатиани, а 30% — TRADE STONE IBERIA LLC. Бизнесмен Мака Асатиани также владеет 70% акций TRADE STONE IBERIA, а остальные 30% принадлежат Софио Таварткиладзе.
