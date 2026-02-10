Саакашвили: Я здесь за то, что в своё время не сдал Тбилиси, не сбежал, не покинул страну

«Для меня большая честь оказаться в этой абсурдной ситуации вместе с такими достойными людьми. Всем понятно, за что я нахожусь в тюрьме. Я здесь за то, что в своё время не сдал Тбилиси, не сбежал, не покинул страну и не воспользовался предложением. За то, что вместе с друзьями, единомышленниками и народом мы построили государство; за то, что я являюсь гражданином Украины и также очень многое сделал для Украины», — заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе.



По его словам, на судебном заседании присутствуют представители разных партий.



«Мы можем не соглашаться в единой оценке событий прошлого, но невозможно не соглашаться относительно будущего. Наши разногласия ничтожны по сравнению с большими вызовами, и именно таким единством мы выйдем к спасению. Этот режим питается нашим страхом. Как в России говорят — »привыкайте к этой реальности», так и они: примите существующую реальность, подчинитесь нам, смиритесь с рабством, смиритесь с бедствием. Наш ответ прост: мы ни с чем не смиримся, ничего не примем и ничего не испугаемся, потому что вы питаетесь нашим страхом.



Когда я находился в больнице на грани смерти, моё состояние было настолько тяжёлым, что я практически выпал из процессов, и тогда партия раскололась. Тогда я понял: нельзя останавливаться, нельзя отступать. Мы не признаем, не смиримся и победим. Всё очень просто. У нас огромный потенциал, и объединение всех в этой большой борьбе неизбежно. До этого мы должны говорить. Я рад, что мои друзья находятся в хорошей ментальной форме, мы все видели это шоу, которое здесь разыгрывается. Честно говоря, я даже получил определённое удовольствие. Спасибо за это — за то, что вы дали мне это увидеть и услышать; в камере я бы этого не увидел.



Мне добавляют ещё три года, всего должно быть назначено 16 лет — больше, чем дают педофилам и серийным убийцам. Я никогда не должен увидеть своих детей, никогда не должен выйти на свежий воздух.



Причины всех моих несчастий — в детстве. В детском саду, на Сабуртало, в возрасте четырёх лет акула укусила меня за палец ноги, и с тех пор я не выношу это морское животное. Прокурор тоже должен это учитывать. Мне даже сон на эту тему приснился. Мы поднимались по Сололакскому подъёму, открыли дверь, поймали несчастную акулу, убили бедняжку — она очень извивалась, но мы её убили, затем перешли в лес, где были привезённые из Африки баобабы, мы их срубили, развели костёр и зажарили на нём акулу; всё население Сололаки наблюдало за этим.



Друзья, теперь вы понимаете, в каком идиотизме и абсурде мы живём. Что может быть больше этого? Мы должны объединяться не только в зале суда, но и на наших площадях, на наших улицах, в аудиториях, на совместных мероприятиях. Сначала страна, потом собственные интересы и какая-либо партия; сначала страна, потом амбиции; сначала страна и её спасение, а потом старые обиды и склоки. Выбор совершенно очевиден — Грузия обязательно выживет. Какими бы высокими стенами ни пыталась окружить нас диктатура, мы всё равно выйдем к спасению, всё равно встанем на путь быстрого развития. У нас всё получится. А теперь я вас покину — мне нужно играть в баскетбол», — заявил Михаил Саакашвили.







