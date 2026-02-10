Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества вдоль «Среднего коридора»

10.02.2026 19:43





Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества вдоль «Среднего коридора».



В столице Туркменистана Ашхабаде состоялась четырёхсторонняя встреча с участием председателя Азербайджанских железных дорог Ровшана Рустамова, министра железнодорожного транспорта Туркменистана Мамета Акмамедова, председателя совета Узбекских железных дорог Зуфара Нарзулаева и генерального директора Грузинских железных дорог Лаши Абашидзе.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также возможности расширения сотрудничества в железнодорожном секторе и вдоль одного из ключевых транзитных маршрутов региона — «Среднего коридора».



Стороны также обменялись мнениями по вопросам повышения конкурентоспособности «Среднего коридора» и увеличения объёмов грузоперевозок по данному маршруту. Было отмечено значение цифровизации операций для более эффективной перевозки грузов.



По итогам четырёхсторонней встречи был подписан протокол, охватывающий такие направления, как цифровизация и развитие грузовых перевозок вдоль «Среднего коридора», а также диагностика коридора.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





