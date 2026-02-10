|
Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества вдоль «Среднего коридора»
10.02.2026 19:43
Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества вдоль «Среднего коридора».
В столице Туркменистана Ашхабаде состоялась четырёхсторонняя встреча с участием председателя Азербайджанских железных дорог Ровшана Рустамова, министра железнодорожного транспорта Туркменистана Мамета Акмамедова, председателя совета Узбекских железных дорог Зуфара Нарзулаева и генерального директора Грузинских железных дорог Лаши Абашидзе.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также возможности расширения сотрудничества в железнодорожном секторе и вдоль одного из ключевых транзитных маршрутов региона — «Среднего коридора».
Стороны также обменялись мнениями по вопросам повышения конкурентоспособности «Среднего коридора» и увеличения объёмов грузоперевозок по данному маршруту. Было отмечено значение цифровизации операций для более эффективной перевозки грузов.
По итогам четырёхсторонней встречи был подписан протокол, охватывающий такие направления, как цифровизация и развитие грузовых перевозок вдоль «Среднего коридора», а также диагностика коридора.
