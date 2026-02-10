Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Джей Ди Вэнс в Азербайджане проводит встречу с Ильхамом Алиевым


10.02.2026   19:42


Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Азербайджан и проводит встречу с президентом Ильхамом Алиевым, сообщают азербайджанские СМИ.

После визита в Армению вице-президент США прибыл в Азербайджан, где его встретил президент страны Ильхам Алиев.

По данным азербайджанских СМИ, встреча между Джей Ди Вэнсом и Ильхамом Алиевым проходит в узком составе.

В рамках своего визита в регион Джей Ди Вэнс вчера прибыл в Армению и встретился с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Вчера США и Армения подписали соглашение о мирном использовании ядерной энергии.


