Джей Ди Вэнс в Азербайджане проводит встречу с Ильхамом Алиевым

10.02.2026 19:42





Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Азербайджан и проводит встречу с президентом Ильхамом Алиевым, сообщают азербайджанские СМИ.



После визита в Армению вице-президент США прибыл в Азербайджан, где его встретил президент страны Ильхам Алиев.



По данным азербайджанских СМИ, встреча между Джей Ди Вэнсом и Ильхамом Алиевым проходит в узком составе.



В рамках своего визита в регион Джей Ди Вэнс вчера прибыл в Армению и встретился с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Вчера США и Армения подписали соглашение о мирном использовании ядерной энергии.





