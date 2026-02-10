|
Джей Ди Вэнс в Азербайджане проводит встречу с Ильхамом Алиевым
10.02.2026 19:42
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Азербайджан и проводит встречу с президентом Ильхамом Алиевым, сообщают азербайджанские СМИ.
После визита в Армению вице-президент США прибыл в Азербайджан, где его встретил президент страны Ильхам Алиев.
По данным азербайджанских СМИ, встреча между Джей Ди Вэнсом и Ильхамом Алиевым проходит в узком составе.
В рамках своего визита в регион Джей Ди Вэнс вчера прибыл в Армению и встретился с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Вчера США и Армения подписали соглашение о мирном использовании ядерной энергии.
