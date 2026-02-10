США и Азербайджан подписали «Хартию о стратегическом партнерстве»

США и Азербайджан подписали «Хартию о стратегическом партнерстве», сообщают азербайджанские СМИ.



Церемония подписания «Хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки» состоялась в Баку в рамках визита вице-президента США Джей Ди Вэнса.



Хартию подписали вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Для информации, Армения и США подписали «Хартию о стратегическом партнерстве» в январе 2025 года.





