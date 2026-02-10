СГБ: Гражданин Грузии, незаконно задержанный 9 августа на территории оккупированного Ахалгори, свободен

10.02.2026 21:41





Гражданин Грузии, незаконно задержанный на территории оккупированного Ахалгори 9 августа 2025 года, свободен и находится на территории, контролируемой центральными властями. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности.



«В процессе освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии активно использовались все релевантные инструменты, имеющиеся в распоряжении центральных властей.



Центральные власти, Служба государственной безопасности продолжают активную работу для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - отмечает СГБ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





