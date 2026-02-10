S&P Global: политическая напряженность в Грузии снизилась, но неопределенность сохраняется

10.02.2026 17:33





Согласно последней оценке международного рейтингового агентства S&P Global, политическая напряженность в Грузии снизилась, однако неопределенность остается высокой.



Агентство оставило суверенный рейтинг страны на уровне BB со стабильным прогнозом.



S&P отмечает, что напряженность ослабла после выборов 2024 года, но поляризация остается высокой и ограничивает более широкий диалог.



В оценке также отмечается, что отношения с западными партнерами остаются слабыми, членство в ЕС фактически застряло, а взаимодействие с США носит осторожный характер, что усиливает среднесрочную политическую и регуляторную неопределенность.



«Мы ожидаем, что перспективы Грузии по вступлению в ЕС останутся в тупике в среднесрочной перспективе, что отражает нынешние напряженные отношения.



Отношения между Грузией и США также осложнились в результате изменений в политике, в том числе со стороны США. В конце 2024 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух грузинских правительственных чиновников после того, как определило, что они несут ответственность за репрессии против представителей СМИ, оппозиционеров и протестующих. Они несут ответственность за «репрессии против представителей СМИ, оппозиционеров и протестующих, в том числе во время демонстраций на протяжении 2024 года». Эти санкции остаются в силе.



Мы по-прежнему считаем, что повышенная внутриполитическая неопределенность, приостановка процесса вступления Грузии в ЕС и изменение отношений с западными партнерами представляют собой среднесрочные риски для роста и инвестиций, Однако эти факторы пока не привели к значительному замедлению экономических показателей», — говорится в оценке.



S&P подчеркивает, что экономический рост остается очень высоким, несмотря на политическую неопределенность, который поддерживается сильным внутренним спросом, и ожидается, что в ближайшем будущем рост Грузии будет по-прежнему опережать рост стран с аналогичным рейтингом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





