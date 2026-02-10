На КПП «Казбеги» пресечены попытки ввоза незадекларированного золота

На таможенном пункте пропуска «Казбеги» выявлены два факта попытки ввоза крупной партии незадекларированных золотых изделий.



Общая таможенная стоимость изъятого товара составила 118 147 лари.



Материалы дел в отношении правонарушителей переданы в Следственную службу Министерства финансов для дальнейшего реагирования.





