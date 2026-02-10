|
На КПП «Казбеги» пресечены попытки ввоза незадекларированного золота
10.02.2026 16:58
На таможенном пункте пропуска «Казбеги» выявлены два факта попытки ввоза крупной партии незадекларированных золотых изделий.
Общая таможенная стоимость изъятого товара составила 118 147 лари.
Материалы дел в отношении правонарушителей переданы в Следственную службу Министерства финансов для дальнейшего реагирования.
