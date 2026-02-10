Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На КПП «Казбеги» пресечены попытки ввоза незадекларированного золота


10.02.2026   16:58


На таможенном пункте пропуска «Казбеги» выявлены два факта попытки ввоза крупной партии незадекларированных золотых изделий.

Общая таможенная стоимость изъятого товара составила 118 147 лари.

Материалы дел в отношении правонарушителей переданы в Следственную службу Министерства финансов для дальнейшего реагирования.


