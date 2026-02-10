Шарашидзе: Грузия теряет свое стратегическое значение в регионе, где она была опорой США

10.02.2026 15:48





«Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан в обход Грузии ещё раз подтверждает, что новая администрация США не рассматривает Грузию как надёжного и стратегического партнёра в регионе, где на наших глазах, но, к сожалению, без нашего участия, пишется новая история и вырисовываются реальные контуры освобождения от российского влияния и стратегического мира», — заявил на брифинге член партии «Гахария — за Грузию», депутат Георгий Шарашидзе.



По его словам, визит Джей Ди Вэнса в Ереван и Баку является ещё одним подтверждением того, что «Грузинская мечта» не только не является миротворцем, но именно её антинациональная политика создаёт самые высокие риски и угрозы для реального, долгосрочного мира и экономического благополучия в Грузии.



«Парадоксально, что на фоне визита вице-президента США в регион единственное, что »Грузинская мечта» может предложить грузинскому народу с помощью своей пропаганды, — это случайные протокольные фотографии с вице-президентом США и государственным секретарём.



Истина одна, и »Грузинская мечта» не сможет скрыть её, создавая в обществе ложные представления: исторические события на Южном Кавказе развиваются без участия Грузии. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Пашиняном вице-президент США заявил, что отношение США к Армении и беспрецедентные инвестиции в страну обусловлены надёжностью армянских властей, идеальными отношениями с президентом Трампом и усилиями, направленными на достижение мира.



Тем самым ещё раз подтвердилось, что так называемая миротворческая роль »Грузинской мечты» — это их собственная выдумка, в которую партнёры не верят, и что »Грузинская мечта» является ненадёжным партнёром для Америки.



Не говоря уже об отношении к администрации Трампа, которую пропагандисты »Грузинской мечты» то называют »глубинным государством», то поджигателем войн.



Из-за целенаправленной антинациональной и некомпетентной политики »Грузинской мечты» Грузия теряет стратегическое значение в регионе, где в не столь далёком прошлом она была опорой США.



Сегодня, когда »Грузинская мечта» находится в полной изоляции и объявляет стратегических партнёров Грузии врагами, наши соседи благодаря разумной политике получают те экономические выгоды и гарантии безопасности, которые должна была получить и Грузия.



За то, что »Грузинская мечта» сегодня отнимает у Грузии, грузинский народ проливал кровь, и за это вся ответственность лежит на »Грузинской мечте». Несмотря на эти предательские действия »Грузинской мечты», мы должны интенсивно работать над возвращением Грузии в повестку дня Соединённых Штатов Америки», — заявил Георгий Шарашидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





