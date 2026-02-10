В Хелвачаури и Сачхере выявили нелегальные птичьи бойни

В муниципалитетах Хелвачаури и Сачхере обнаружены факты незаконного убоя птицы. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.



По данным ведомства, в Хелвачаури убой птицы осуществлялся без ветеринарного надзора, с грубыми нарушениями санитарно-гигиенических норм и технологического процесса.



В частности, на территории фермы ООО «Ато» (Хелвачаури, ул. Панаскертели-Цицишвили, 29) птицу забивали без обязательного ветеринарного контроля. Бизнес-оператор не имел признания, выданного агентством, и работал без регистрации в реестре экономической деятельности.



Серьёзные нарушения выявлены и в Сачхере, на бойне индивидуального предпринимателя Н. Б. (ул. Тамар Мепе, 15). Объект также функционировал без обязательного разрешения агентства. На месте было опечатано 80 кг мяса птицы, полученного с нарушением санитарных норм, технологических требований и без ветеринарного надзора.



Оба бизнес-оператора оштрафованы, а их деятельность приостановлена до устранения выявленных нарушений, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия, распространённом 10 февраля.





