В аэропорту Тбилиси задержан гражданин Ирана с крупной партией наркотиков

10.02.2026 16:40





По данным Министерства внутренних дел, в международном аэропорту Тбилиси был задержан иностранный гражданин по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе особо крупного количества наркотических средств.



По данным ведомства, арестованным является А. Х., гражданин Ирана 1990 года рождения.



По данным МВД, полицейская операция была проведена совместно сотрудниками Центральной криминальной полиции и Таможенного департамента Налоговой службы Министерства финансов.



По данным следствия, при досмотре подозреваемого и его багажа полиция обнаружила герметично закрытые банки. Внутри банок было спрятано 1 килограмм 300 граммов каннабиса. Также были изъяты таблетки, содержащие психотропное вещество.



Расследование дела ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии:



статья 260 «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств» и статья 262 «Незаконный ввоз наркотических средств в Грузию».



Эти статьи классифицируются как тяжкие преступления, и в случае признания виновной арестованной грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.







