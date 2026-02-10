|
В аэропорту Тбилиси задержан гражданин Ирана с крупной партией наркотиков
10.02.2026 16:40
По данным Министерства внутренних дел, в международном аэропорту Тбилиси был задержан иностранный гражданин по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе особо крупного количества наркотических средств.
По данным ведомства, арестованным является А. Х., гражданин Ирана 1990 года рождения.
По данным МВД, полицейская операция была проведена совместно сотрудниками Центральной криминальной полиции и Таможенного департамента Налоговой службы Министерства финансов.
По данным следствия, при досмотре подозреваемого и его багажа полиция обнаружила герметично закрытые банки. Внутри банок было спрятано 1 килограмм 300 граммов каннабиса. Также были изъяты таблетки, содержащие психотропное вещество.
Расследование дела ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии:
статья 260 «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств» и статья 262 «Незаконный ввоз наркотических средств в Грузию».
Эти статьи классифицируются как тяжкие преступления, и в случае признания виновной арестованной грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
