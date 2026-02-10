Прокуратура ужесточила обвинения задержанным по делу об убийстве молодого учителя

10.02.2026 16:38





Прокуратура Грузии обвиняет задержанных по уголовному делу, связанному с гибелью Гиги Авалиани, в участии в других фактах группового насилия. Об этом прокурор Тбилиси Георгий Микая заявил на брифинге в прокуратуре.



По информации прокурора, речь идет о еще 4 эпизодах насилия.



Прокуратура также публикует видеокадры, отображающие другие эпизоды группового насилия с участием обвиняемых по делу Гиги Авалиани - Александра Габашвили, Георгия Рикадзе и Деметре Чиковани, включая материал, распространенный прокуратурой, где виден Александр Габашвили с различными видами оружия.



Во всех четырех эпизодах насилия участвует Георгий Рикадзе, а также Дмитрий Чиковани. Александр Габашвили причастен к 2 эпизодам.



Как было отмечено на брифинге в ведомстве, видео, отображающее один из эпизодов насилия, хранилось на мобильных телефонах Георгия Рикадзе и Деметре Чиковани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





