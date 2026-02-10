|
Лидеров оппозиции судят по обвинению в саботаже
10.02.2026 14:31
В Тбилисском городском суде проходит предварительное слушание в отношении 8 политиков, обвиняемых по т.н. делу о саботаже: Михаила Саакашвили, Ники Мелия, Ники Гварамия, Зураба Гирчи Джапаридзе, Георгия Вашадзе, Бадри Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Элене Хоштария.
На сегодняшнем процессе будет обсуждаться допустимость доказательств, а также будет принято решение, передадут ли дело в суд для рассмотрения по существу.
На заседании не присутствуют Ника Мелия, Элене Хоштария и Мамука Хазарадзе.
На процессе присутствуют представители посольств США и Германии. Для справки, по т.н. делу о саботаже Генеральная прокуратура предъявила обвинения Михаилу Саакашвили, Георгию Вашадзе, Нике Гварамия, Нике Мелия, Зурабу Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
