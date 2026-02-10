Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Вашадзе: Чтобы защитить себя, нужно же знать, в чем тебя обвиняют


10.02.2026   16:07


Чтобы защитить себя, нужно же знать, в чем тебя обвиняют. Существует ли где-нибудь предъявление коллективного обвинения? - заявил обвиняемый по т.н. делу о саботаже Георгий Вашадзе, говоря об обвинениях и материалах дела.

Он заявил, что, хотя и получил материалы дела, не нашел действий или фактов, за которые прокуратура требует его наказания.

«Я не знаю, какая у вас практика. Когда мне принесли обвинительное постановление, я не понял, в чём меня обвиняют. В материалах дела я ничего не нашёл – ни записей скрытого прослушивания или чего-то. Ничего нет.

Скажите, что именно в моем обвинении, в чём меня обвиняют? Там написано, что в мире что-то происходит, и написаны фамилии.

Я должен индивидуально знать, в чем меня обвиняют», - заявил Вашадзе в суде.

Для справки, в Тбилисском городском суде проходит предварительное слушание в отношении 8 политиков, обвиняемых по т.н. делу о саботаже. На процессе присутствуют Михаил Саакашвили, Ника Гварамия, Зураб Гирчи Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Бадри Джапаридзе.


