Движение грузовых автомобилей и полуприцепов на участке Гудаури-Коби возобновлено

10.02.2026 16:14





По информации Департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии, на участке международной автомобильной дороги Мцхета–Степанцминда–Ларс Гудаури (Почта) – Коби восстановлено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта.



По сообщению Национального агентства окружающей среды, на участках Млета–Гудаури и Гудаури (Почта) – Коби движение автотранспорта будет осуществляться в режиме беспрепятственного проезда, а на участке Гудаури (почта) – Коби — только через противолавинные тоннели.



«Движение прицепного, полуприцепного автотранспорта, а также пассажирских транспортных средств категории M3 (имеющих более восьми посадочных мест, не считая места водителя, и полную массу более пяти тонн), в тоннелях будет осуществляться в одностороннем режиме», — говорится в информации.







