Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Движение грузовых автомобилей и полуприцепов на участке Гудаури-Коби возобновлено


10.02.2026   16:14


По информации Департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии, на участке международной автомобильной дороги Мцхета–Степанцминда–Ларс Гудаури (Почта) – Коби восстановлено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта.

По сообщению Национального агентства окружающей среды, на участках Млета–Гудаури и Гудаури (Почта) – Коби движение автотранспорта будет осуществляться в режиме беспрепятственного проезда, а на участке Гудаури (почта) – Коби — только через противолавинные тоннели.

«Движение прицепного, полуприцепного автотранспорта, а также пассажирских транспортных средств категории M3 (имеющих более восьми посадочных мест, не считая места водителя, и полную массу более пяти тонн), в тоннелях будет осуществляться в одностороннем режиме», — говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна