Активы Пенсионного фонда Грузии в январе 2026 года превысили 8,5 млрд лари

10.02.2026 16:29





Пенсионный фонд Грузии опубликовал информацию о своих активах по состоянию на январь 2026 года, согласно которой размер фонда за прошлый месяц увеличился на 300 миллионов лари.



Наибольшая часть суммы – 8,4 миллиарда лари – инвестирована в консервативный инвестиционный портфель, а 100 миллионов лари – в динамичный и сбалансированный инвестиционные портфели.



Всего в системе участвуют 1,5 миллиона человек, средний размер сбережений которых составляет 5600 лари.



По состоянию на 31 января 2026 года 27 643 человека получили пенсию по взносам, а общая сумма выплаченных пенсий составила 129 544 402,18 лари. К концу января активы Пенсионного фонда Грузии превысили 8,5 миллиарда лари, а полученный доход достиг 2,4 миллиарда лари», — говорится в ежемесячном отчете Пенсионного фонда.







